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女偵查佐遭控兼差當紅牌 記大過調職

竹北分局潘姓女偵查佐因涉足不妥當場所等違紀情事，新竹縣警察局昨召開考績會，核予記一大過處分並調職。 （擷取自網路影片）

竹北分局潘姓女偵查佐因涉足不妥當場所等違紀情事，新竹縣警察局昨召開考績會，核予記一大過處分並調職。 （擷取自網路影片）

2024/05/22 05:30

新竹警方臨檢情色養生館撞見 潘女稱訪友

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹市警方日前到經國路一家色情養生館臨檢時，發現竹縣竹北警分局廿七歲潘姓女偵查佐在場，她隨後被檢舉勤務簽到不實甚至「兼職賣淫」；新竹縣警察局昨天聲明，潘女稱到養生館「訪友」，無不法情事，但女警涉足不妥當場所則記一大過，調職並列為教育輔導對象，若經查證兼差屬實，將汰除警職。

疑涉毒部分 潘女毒品初篩都呈陰性反應

竹市警方臨檢後，潘女被爆疑似缺錢「提供半套服務」，甚至涉毒，震驚警界。網傳店家為她製作「強推」廣告，海報中的女子穿著清涼、姿態撩人，擁有一六八公分、四十七公斤及C罩杯火辣身材，每週兼差一次，號稱「顏值服務雙料冠軍」，還介紹她是「水汪汪大眼年輕嫩妹」。

新竹縣警察局昨表示，據查訪養生館謝姓現場負責人表示認識潘女，另鍾姓櫃臺小姐也說潘女到館拜訪謝姓負責人。對於潘女疑涉毒情事，昨經初步採驗，各級毒品初篩結果都呈陰性反應。

潘女被檢舉在加班時間現身養生館，並由同事代簽退，竹北警分局長張世儒表示，經查潘女當天執行十七時勤務，簽出之後自稱接獲邀約，離轄前往新竹市聚餐及訪友，席間不克返回，因此廿一時請同仁代為簽退，這部分違反勤務紀律，已予以懲處，改調制服員警。

被檢舉加班時間現身養生館 同事代簽退

張世儒表示，潘女為二○一八年特考班，實習一年後從警服務約五年，家境小康，未曾聽聞有經濟困難或其他特殊嗜好。對於外傳養生館「強推」廣告，張世儒說，藝名「芊芊」的女子是否為潘女，持續追查中，若經查證兼差屬實，將斷然汰除警職。

據了解，潘女先前調派竹北分局三民派出所，當時養生館謝姓負責人就在三民所轄內的色情護膚店服務，潘女因站崗勤務而認識謝，護膚店被多次查抄後，轉移陣地到新竹市，謝當起現場負責人；潘女後來考上偵查佐，同事萬萬沒想到兩人仍互有往來。

竹縣警局︰未報備涉足不妥當場所 情節嚴重

新竹縣警局昨召開考績會，潘女坦承未經報備非因公涉足不妥當場所，與特定對象不當接觸，情節嚴重，核予記一大過處分。竹北分局主動依法查處，調閱監視器及查證相關事證，無蓄意護短情事，減輕各考核監督人員責任，偵查隊李姓隊長及彭姓小隊長各申誡二次，代簽同仁申誡一次。

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