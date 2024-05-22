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《台中》年底撤隨車人員 議員憂乘客安全

議員黃守達（右二）等人擔心中捷隨車人員年底退場後，乘客安全令人擔憂。（記者蘇金鳳攝）

議員黃守達（右二）等人擔心中捷隨車人員年底退場後，乘客安全令人擔憂。（記者蘇金鳳攝）

2024/05/22 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中捷公司原本年底前要撤掉隨車人員，昨天上午在議會遭議員質疑，認為基於乘客安全，是否有配套？豈料近中午發生綠線隨機殺人。民進黨議員黃守達、陳淑華質疑，中捷今年二月底才發生亮假槍事件，年底要讓隨車人員退場，昨天發生隨機殺人，安全令人擔憂，要求市府務必讓無差別攻擊事件終止，不能讓模仿犯案繼續發生。

中捷公司董事長顏邦傑表示，全自動無人駕駛系統本身即有嚴謹的異常狀況處理程序，中捷啟動隨車人員退場機制前，會更審慎完成配套措施，且將全面增加保全彈性巡檢及捷運警察的見警率。

黃守達昨質疑中捷年底撤隨車人員的不妥適性，豈料質詢完沒多久，綠線便發生隨機殺人事件。黃守達質疑，二月底中捷才發生乘客持槍事件，處理過程明顯有瑕疵，當時即要求中捷精進緊急應變機制，強化公共安全，昨天發生車廂內砍人事件，有民眾指緊急對講機未發揮功能，整個過程全靠民眾自力合作才控制住局面，中捷到底有無進行過攻擊事件應變演練？市府必須說清楚。

議員陳淑華強調，此次中捷隨機殺人還濺血，對乘客衝擊非常大，犯罪者行為無法預料，增添防護措施的困難，市府、中捷要以最大力度防範，務必讓無差別攻擊事件終止，不能讓模仿犯案繼續發生。

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