傳BMW代步車 簽賭集團送的

網路簽賭現場查扣現金300萬、手機。（記者陳建志翻攝）

2024/05/13 05:30

〔記者陳建志／台中報導〕刑事局中打、台中市霧峰警分局本月九日共同偵辦霧峰一起網路簽賭案件，搜索前探勘現場，赫然發現偵查隊一名林姓小隊長在場，林姓小隊長經調查後發現勤務時間擅自離崗、與特定對象交往未事先報告，給予記一大過懲處，不過昨天又被爆出和簽賭集團交往密切，還送他一輛價值一八○萬元的BMW代步，霧峰分局表示，曾詢問過林員表示是朋友借他開的，至於是否真有簽賭集團贈送？將進一步調查釐清。

查緝人員搜索前發現鐵皮屋前廣場一名男子疑似是隊上林姓小隊長，員警後來上門搜索時，林姓小隊長已經不在現場，順利逮捕林姓嫌犯（卅八歲），林嫌坦承經營網路博弈代理商招攬國內及國外地區不特定民眾參與網路賭博，初步清查近一年賭資達新臺幣二億六○○○萬元。

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小隊長稱向友人借 警方追查

林姓小隊長坦承，跟林姓嫌犯已認識十多年，之前知道他做中古車租賃生意，因林嫌住處距分局不遠，已多次前往該處找他聊天，不過不知道他從事網路博奕等不法案件，當天到該處則是「去玩狗」。

附近民眾則表示，該處經常有年輕人聚集，且都是開麥拉侖、保時捷跑車，還有賓士S系列、BMW，最差都有Lexus，感覺像是招待所。

不料，昨天又被爆出，林姓小隊長和簽賭集團關係密切，甚至送他一輛價值一八○萬元的BMW代步。針對此傳聞，霧峰分局同事表示，小隊長平時是開一輛豐田Altis自小客車上下班，自己曾多次搭便車，並未高調開名車上下班，不過確實曾開過BMW到警局，警局當時曾詢問，林員表示該輛車是朋友的，朋友只是借他開，該輛車經清查車籍，車主也確實不是他，因此沒再多問。

對於是否有簽賭集團贈送BMW名車？霧峰分局昨天低調不願多說，強調針對任何林員可能涉及的不法事證或物證，不論是檢舉或耳語，分局都會盡全力調查，勿枉勿縱。

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