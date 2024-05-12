警界不能說的秘密 有蓋章就能分獎金？

根據基隆市警察局人事室統計，若依刑大隊長林書楷推行的方案，大隊長或分局長每年可分得最高80支嘉獎的獎勵，引發爭議。（記者吳昇儒翻攝）

2024/05/12 05:30

〔記者吳昇儒／基隆報導〕警政署或各地方警察局為了激勵警察同仁的工作效率，會推出各種獎勵制度，當中最實際的就是頒發獎勵金。依警界慣例，金額較高的獎勵金，為了「感謝」長官們指導，會分配一定比例的獎金致謝，但長期下來，扭曲變成只要在公文上有蓋章的長官，就能分錢的陋習，最終到承辦人手中的獎金寥寥無幾。

實際承辦者獎金寥寥無幾

資深員警指出，這是警界長期以來的「習慣」，畢竟獎勵金核發文件須經過業務承辦主管、單位主管及警察局的長官等層級，美其名是感謝長官們指導，另外一面則是請長官們讓獎勵金公文順利通過。

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一般而言，剛上任的主官、管沒接觸先前的案件，更遑論有支援或是指導行為，不會把自己列進領獎勵金名單內，因為很容易引人詬病。

基層員警認為，獎勵金發放額度有限，而偵辦案件絕對需要同事支援，獎金也要分給他們，加上繳入公積金、分給長官等，承辦人員能分到的不多，除了追求破案時或績效評比時的榮譽感，鮮少人是為獎金而辦案。

一名偵查隊長認為，辦案時會有許多額外的花費，但辦公經費有限，較難申請到足額的補助金，大多是同仁先自掏腰包，最後才用獎勵金來填補。而就算這樣運作，仍有可能發生回補不足的情形。

有高階警官說，平心而論，同仁破案或表現優異，主官、管大都會自掏腰包予以獎勵，而這些獎金大多來自於平時的提成，至於是否要分提成給蓋章的主官、管，涉及層面很廣，包含傳統的人情世故，必須視個案而論。

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