基隆刑大隊長沒參與專案 自肥分獎金惹議

基隆市警察局傳出刑警大隊長拗獎勵金。（記者吳昇儒攝）

2024/05/12 05:30

新上任 未參予專案

〔記者吳昇儒／基隆報導〕警政署為勉勵同仁的辛勞，許多專案都設有獎勵機制，除了行政功獎外，還有獎勵金。而獎金發放比例，是由單位主官分配，但因發放有時差，偶會發生原主官調職，改由新主官審核發放比例。基隆市警察局傳出，新上任的刑警大隊長林書楷藉此機會，竟參與獎金分成，比例更與負責指導專案的副主管相同，引發基層一片愕然。

獎金與副主管相同

基層員警爆料指出，警局去年肅槍、識詐等多項專案績效優異，獲警政署頒發獎勵金六萬元不等，依規定由單位主官分配；因原任大隊長調升，故由今年二月初到任的大隊長林書楷審核該筆獎金，他明知自己未參予去年專案，卻暗示同仁將他列入獎金分配名單內，以其中一筆六萬元獎勵金來說，林分配到兩千元，金額與指導業務的副主管相同。

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還被爆大力爭功獎

「警察機關獎勵金發給辦法」規定，獎勵金須有支援警察機關各項勤、業務工作人員方能領取。一名警官質疑，林書楷到任時，專案早已結束，為何符合發放資格？

爆料者還表示，除了獎金，林也想爭取功獎，他甫到基隆就任大隊長時，就提出識詐工作獎勵方案，人事室統計發現，除承辦人可分得一四○多支嘉獎，「大隊長」或分局長也可分最高八十支嘉獎，所幸市警局評估後未施行。

林書楷：未細看致誤會

林書楷昨喊冤表示，因業務有銜接性，同仁循往例分配，未細看分配項目，才產生誤會；推動識詐工作獎勵是為了提高同仁誘因，希望各級幹部在人力不足環境下，共同參與業務，並無幹部獎勵過高情事，實際獎勵對象仍是第一線的承辦同仁及出勤人員，雖該案未通過，未來仍會持續幫同仁爭取。

基隆市警察局指出，獎金發放均須審查，若有未符規定部分，自然要繳回，未來會要求確實依功績、危勞配比核發；至於識詐工作功獎，大隊長有想法及做法，但與人事室見解不同，故未依其意見執行，將會請主管討論，但獎勵部分就不含分局長、大隊長。

林書楷為警察大學六十六期畢業，曾擔任過刑事局副隊長、隊長，台東縣警察局刑警大隊長等職。

基隆市警察局刑警大隊長林書楷（取自基隆市警察局刑大臉書）分得未到任時的獎勵金，比例與業管的副主管一樣高，引發同仁不滿。（記者吳昇儒翻攝）

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