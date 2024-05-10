為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

租機車酒駕拒測罰27萬 TPASS可搭18年

許男渾身酒氣卻拒測，因他騎乘租賃機車被加重罰1.5倍，兩張罰單總計估達27萬元。（記者鄭景議翻攝）

許男渾身酒氣卻拒測，因他騎乘租賃機車被加重罰1.5倍，兩張罰單總計估達27萬元。（記者鄭景議翻攝）

2024/05/10 05:30

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市文山二警分局日前執行擴大臨檢勤務時，在景隆街發現三十二歲許姓男子騎機車搖搖晃晃，員警攔下許男，聞到他渾身酒氣，由於許男拒絕酒測，加上許男騎乘WeMo租賃機車，拒測需加重一點五倍，警方開出罰鍰估算達新台幣二十七萬元的罰單。

騎租賃車 加重罰一點五倍

立法院在二○二二年一月三讀通過修正加重酒駕相關法規，其中新增汽機車租賃酒駕罰責，主要是有部分民眾，認為租車酒駕，被查獲吊扣的是出租車，不是自己的，為避免此種僥倖心態，針對酒駕者加重開罰二分之一。

32歲騎士駕照也被吊銷

警方指出，許男表示拒測後，依規定開立拒測告發單，並當場將該租賃輕機車移置保管，依違反道路交通管理處罰條例第三十五條第四項第二款酒後駕車、第三十五條第九項吊扣牌照兩年，共計開立兩張罰單，另加上租賃機車酒駕罰鍰加重一點五倍，估算罰鍰達新台幣二十七萬元，並移置保管該機車、吊銷其駕駛執照、吊扣牌照。

警方提醒，TPASS行政院通勤月票每月一千兩百元可不限里程、不限次數搭乘北北基桃地區的公共運具，包含捷運、鐵路、公車等，許男被罰緩的金額估計至少可搭乘十八年以上。

警方呼籲，酒駕不僅讓荷包失血，更將陷自己及其他用路人處於不確定危險環境，民眾飲酒後可搭乘大眾運輸工具或找代理駕駛，若是騎乘租賃交通工具，拒絕酒測的處罰更重，民眾千萬不要心存僥倖、以身試法。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播