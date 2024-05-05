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太惡劣！穿警服視訊詐騙

刑事局提醒，詐騙集團會以假檢警視訊進行詐騙。（記者姚岳宏翻攝）

刑事局提醒，詐騙集團會以假檢警視訊進行詐騙。（記者姚岳宏翻攝）

2024/05/05 05:30

長者小心 假檢警要求提供帳戶 還騙偵查不公開不能說

〔記者姚岳宏／台北報導〕假檢警詐騙手法又翻新，詐騙集團竟穿著警察制服，撥打視訊電話給民眾，並在通話影像中，刻意露出背景有一六五反詐騙看板或標語來取信受害人，還以「偵查不公開」要求不得告知親友。警方提醒，接獲自稱檢警來電或要求視訊時，應保持冷靜掛斷電話，反撥該機關電話、一一○或一六五反詐騙專線求證。

根據警政署刑事警察局最新統計，二○二三年民眾遭詐欺總財損金額為新台幣八九．四四億元，但全國各警察機關攔阻及銀行圈存止扣詐騙金額共九三．七九億元，攔阻圈存金額多於被騙金額，顯見反詐騙防線在警方與金管會密切合作下，具初步效果，阻止遭詐財產損害擴大。

警方指出，台北市六十五歲張姓男子日前接獲陌生來電，對方稱疑有人替張男代辦身分證更換，可能涉及刑案，要張男加LINE視訊通話，通話影像中，有人穿著警察制服出示刑事傳票，背景還有一六五反詐騙的看板標語，稱張男涉嫌洗錢犯罪，要他準備銀行帳戶等資料，張男警覺可能是假檢警詐騙，立刻掛斷電話、封鎖，未上當受騙。

民眾警覺掛電話

刑事局表示，假檢警詐騙手法以年長者族群較容易感到恐慌而受騙，害怕一生奉公守法最後卻留下刑案紀錄，民眾應常關心提醒家中長者，若接獲自稱檢警來電或要求視訊時，應掌握三步驟：保持冷靜，勿聽從對方任何指示或要求；詢問並留下對方單位、職稱、姓名；立即掛斷電話，反撥一一○或一六五反詐騙專線求證。

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