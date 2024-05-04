被控恐嚇勒索情敵議員千萬 前台南警官莊武能 輕判六月

高階警官涉嫌要脅新竹縣某張姓議員的桃色糾紛就發生在圖左下的停車場。如今現場業者已經易手、更名。（記者黃美珠攝）

2024/05/04 05:30

〔記者黃美珠／新竹報導〕前台南市警局秘書室主任莊武能，因婚外情糾紛，被控用LINE傳訊勒索新竹縣一名張姓議員千萬元，並被橫山警方開槍逮捕案，新竹檢方依恐嚇取財、妨害公務罪起訴，新竹地院最後僅依妨害自由的強制罪，將他判決可易科罰金的六月徒刑。

新方縣警方對莊男涉恐嚇取財、妨害公務均獲無罪頗有微詞，是否上訴則尊重檢方。案發後莊男已被免職，高女也離開任職的度假村，該度假村也已更名、易主後重新對外營業。

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莊員二○二二年耶誕節後被控不滿張姓議員介入他跟高姓婚外女友的感情，連續三天用高女、「某甲」兩個身分向張男勒索一千萬元洩憤，遭警方逮捕時，還被控衝撞員警。莊員出庭時主張，他只是要整張男，並非真的要錢；而橫山警方的盤查作為明顯不當，猶如黑衣人要押人。

新竹地院認為，莊男多次傳訊要脅張男，放話要爆料張男跟高女的婚外情，以及張男為高女圖利她任職的渡假村等，但莊或是提供高女的帳號供張匯款、或直接表示不用給他錢，還多次用高女的身分告訴張，不要給「某甲」錢、「某甲」不缺錢，只要一起下跪道歉等，顯見莊的用意只是為使張男疲於奔波、寢食難安，並非真的恐嚇取財。

但莊身為高階警職人員，遇到感情糾紛卻不知理性、和平處理，以脅迫手段逼使、操弄被害人行無義務之事而藉此報復，犯後又未真心悔悟，依強制罪論處有期徒刑六月。員警辦案部分，法官認為警方程序上確有瑕疵，莊男妨害公務罪不成立。

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