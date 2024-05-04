被控恐嚇勒索情敵議員千萬 前台南警官莊武能 輕判六月
2024/05/04 05:30
〔記者黃美珠／新竹報導〕前台南市警局秘書室主任莊武能，因婚外情糾紛，被控用LINE傳訊勒索新竹縣一名張姓議員千萬元，並被橫山警方開槍逮捕案，新竹檢方依恐嚇取財、妨害公務罪起訴，新竹地院最後僅依妨害自由的強制罪，將他判決可易科罰金的六月徒刑。
新方縣警方對莊男涉恐嚇取財、妨害公務均獲無罪頗有微詞，是否上訴則尊重檢方。案發後莊男已被免職，高女也離開任職的度假村，該度假村也已更名、易主後重新對外營業。
請繼續往下閱讀...
莊員二○二二年耶誕節後被控不滿張姓議員介入他跟高姓婚外女友的感情，連續三天用高女、「某甲」兩個身分向張男勒索一千萬元洩憤，遭警方逮捕時，還被控衝撞員警。莊員出庭時主張，他只是要整張男，並非真的要錢；而橫山警方的盤查作為明顯不當，猶如黑衣人要押人。
新竹地院認為，莊男多次傳訊要脅張男，放話要爆料張男跟高女的婚外情，以及張男為高女圖利她任職的渡假村等，但莊或是提供高女的帳號供張匯款、或直接表示不用給他錢，還多次用高女的身分告訴張，不要給「某甲」錢、「某甲」不缺錢，只要一起下跪道歉等，顯見莊的用意只是為使張男疲於奔波、寢食難安，並非真的恐嚇取財。
但莊身為高階警職人員，遇到感情糾紛卻不知理性、和平處理，以脅迫手段逼使、操弄被害人行無義務之事而藉此報復，犯後又未真心悔悟，依強制罪論處有期徒刑六月。員警辦案部分，法官認為警方程序上確有瑕疵，莊男妨害公務罪不成立。