府城三大台菜／阿美將交棒第三代 欣欣阿塗師續掌廚

欣欣餐廳。（記者王捷攝）

2024/05/03 05:30

〔記者王捷／台南報導〕府城三大台菜以「阿霞飯店」為首，另兩間分別是「欣欣餐廳」與「阿美飯店」，三間都獲米其林推薦，且彼此還有些淵源。以接班狀況來說，最穩定的是「阿美」，預計由第三代李居豪接班；至於「欣欣」的「阿塗師」吳火塗，已近八旬，店家打趣說，他沒想到退休，或許再過十年問阿塗師，他會說要做到百歲。

阿霞發展最好 家族糾紛卻未解

阿霞飯店是三間台菜中發展最好的餐廳，因三代接班人吳健豪一方面保留傳統，另在台菜基礎上研發新風味，也與通路商合作外帶，讓外地的消費者也能嘗到台南味台菜；但發生家族經營糾紛後，不少親友憂心三代的發展與經營雄心會受到阻礙。

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「阿塗師」吳火塗與「阿霞」吳錦霞是堂姐弟，早年兩間店的烹飪風格、招牌菜相似，阿塗師結婚時的外燴也是委託「阿美」創辦人、人稱「廉師」的蔡崇廉操刀。

都獲米其林推薦 彼此有些淵源

「阿美」在府城三大台菜中較為獨特，有別「阿霞」創業時請福州菜師傅傳授手藝，蔡崇廉在日治時期因家境困頓，十四歲進入酒樓當學徒，學習到當時日人口中的「台灣料理」，該店招牌砂鍋鴨傳香至今。

「廉師」在去世前，傳承給長女蔡淑惠、兒子蔡坤益，未來將由第三代、蔡淑惠的兒子李居豪接班，而李居豪與「阿霞」的三代接班人吳健豪是同校同學。

「阿塗師」的二代，因工作發展不錯，之前未打算接班，雖然還不曉得三代意願，但阿塗師身邊還跟著幾位資深師傅，店家也表示阿塗師狀況不錯，目前沒有退休計畫，未來只想繼續把台菜做好。

阿美飯店。（記者王捷攝）

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