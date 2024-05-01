北、桃、屏警聯手破獲 逮6嫌／自創大麻矮化種植 產量增40倍

檢警專案小組在桃園市龍潭區逮捕謝嫌（中）。（屏東縣警察局提供）

2024/05/01 05:30

〔記者羅欣貞、姚岳宏／綜合報導〕桃園謝姓男子靠自學以矮化法種植大麻，產量較一般種植法增加四十倍，屏東警方去年查緝轄內毒品案時循線發現以謝男為首的製毒集團，飛象過河到桃園破獲此案，這種新手法種植大麻，連警方過去不曾看過；起出的大麻植株與大麻花成品，黑市價達十億八千萬元。

謝姓主謀網路自學 找5人分工

屏東縣警察局刑事警察大隊與台北市、桃園市警方等單位，去年十一月在桃園市龍潭區社區住宅內查獲大麻工廠案，查扣大麻活株六五八大盆，共分株至四八四三株，以及植物生長燈二十七組、大麻花成品二十.四公斤、假麻黃鹼七.三公斤、現金一千萬元、黃金項鍊、勞力士手錶及栽種工具等證物，逮捕謝姓主嫌等六人，訊問後依依毒品危害防制條例送辦。

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警方表示，三十歲謝男為金主，負責租屋並從網路上自學、研究種植大麻的方法，將心得傳授給吳姓同夥，由吳擔任師傅照顧大麻，還將植株生長過程寫成種植筆記，其餘同夥則分工銷貨或負責接送。

起出市值10.8億植株、大麻花成品

警方指出，謝男等六人，因警方嚴查邊境走私，國內大麻價格較高，覬覦栽種大麻豐厚利潤，利用自創矮化技術種植大麻增加產量，其一株大麻母株最高可分株至四十株的大麻株，且大麻花品質也較佳，烘乾後再轉賣他人牟取不法利益，每公克大麻花售價約二千元。

檢警專案小組在桃園市龍潭區住宅地下室攔截準備駕車離開的謝嫌等人，桃檢日前偵結起訴，經法院裁定羈押該集團中謝男等五人。

另外，財政部關務署台北關日前執行航空郵包檢查時，發現可疑包裹，會同刑事局偵三大隊開封查驗，發現包裹自荷蘭寄出，以六個「假花盆栽」掩護，裡面裹著石膏，內藏九‧二公斤、黑市價逾千萬元K他命毒品。

警方查出，有竹聯幫尊堂背景的五十一歲張姓男子，幕後統籌運毒計畫，先找來何姓癌末男子出面領取毒包裹，再運至新北市交付張男驗貨，最後送至北市信義區倉庫藏放，設下多道斷點避檢警查緝。專案小組今年一月循線查緝六名毒販到案，除何男因癌末，隔月病故，餘五嫌加上在逃張姓主嫌，均依運毒重罪起訴。

警方手持的照片顯示，謝男自學種植的矮化大麻，一株大麻母株可分株成30至40株大麻株，種在太空包內。（記者羅欣貞攝）

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