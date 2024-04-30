不知架橋劑為何放一般倉庫？受害消防員批明揚主管推託

明揚大火中受傷的消防隊員楊士良。（記者葉永騫攝）

2024/04/30 05:30

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東明揚大火案屏東地方法院昨天開庭，傳訊被告的明揚生管課副課長阮世昌，釐清架橋劑為何放在一般倉庫，沒有放在化學倉庫等相關細節，阮世昌全推給工管課，表明一切依公司規定擺放，不清楚SDS安全資料表，被害人消防員楊士良痛批，被告都在推託責任，這種說法讓人受不了。

屏東地方法院審理明揚大火案，逐一傳訊相關被告釐清責任，昨天針對架橋劑C40-P為何沒有貼危險火焰標誌、為何放在一般倉庫，沒有放在化學倉庫及放置數量超標等問題，要求阮世昌說明。

請繼續往下閱讀...

阮世昌說，對於發生重大傷亡感到遺憾，也不斷反思，整個作業流程都是依公司倉儲規定，架橋劑就是放在一般原料倉庫，SDS安全資料表他看不到，由公安課負責，危險屬性不是倉管的專業範圍，不清楚管制量，化學管理稽查也沒有接獲架橋劑移出的要求。

檢察官為了釐清責任，向法官聲請傳喚提供架橋劑的吉勝、清華公司相關證人，以及工安管理師陳郁文，來確認架橋劑放置的位置對不對，蓄熱的情形等問題。

被害的屏東縣消防隊員楊士良對於阮世昌說辭，向法官表明根本是託責任，庭訊後向記者表示，被告都是推託責任，都說不知道，但一個主管會不知道安全量超量嗎？聽了讓人受不了。這次火災造成他的手及臉燒燙傷嚴重，到目前都還在治療復健，每天都會做惡夢，都還要麻煩媽媽照顧。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法