中醫師龜山島賞鯨失蹤7天 尋獲遺體

監視器畫面拍到古昌文（左三，黃線條後背包）二十一日登船畫面。（資料照） 蘇澳海巡隊巡防艇昨在東澳烏岩角外海發現古昌文遺體，打撈上船後運回南方澳漁港。（海巡署提供） 花蓮慈濟醫院中醫師古昌文。（取自花蓮慈濟醫院官網）

2024/04/29 05:30

南漂30公里在東澳外海被發現 檢方相驗認定意外落水致死

〔記者江志雄／宜蘭報導〕花蓮慈濟醫院五十六歲中醫師古昌文，二十一日從宜蘭頭城烏石港搭船到龜山島海域賞鯨豚失聯，昨天在事發海域南方三十公里處的東澳烏岩角外海發現遺體，經蘇澳海巡隊巡防艇打撈上船運回南方澳，家屬確認身分，檢方相驗後認定意外落水致死。

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蘇澳海巡隊一百噸級巡防艇，昨天上午七點半在東澳烏岩角外海執行海域巡邏，發現海面上有具遺體，隨即打撈上船，死者身上有證件，通知家屬指認，確認是失聯七天的古昌文，遺體隨後被載往員山福園（宜蘭縣立殯葬管理所）相驗。

古男落海後南漂到三十公里外的東澳烏岩角外海，過程有點離奇，宜蘭地檢署檢察官赴員山福園相驗，認定古男意外落水，排除外力介入，家屬對此沒有意見，相驗後遺體發還家屬處理，至於搭載古男出海的賞鯨船是否有相關責任？檢方將調閱監視畫面進一步釐清。

古昌文二十一日到宜蘭礁溪雪山溫泉會館開會，告知家人會後要到佛光大學附近山區走走，不料失去蹤影，家屬隔天向警方報案，搜救人員在佛大山區搜尋多日無所獲，後來查出古男當天開完會獨自搭計程車到頭城烏石港，搭乘下午一點的賞鯨船出海。

古男搭乘航班僅有龜山島海域賞鯨豚及繞島行程，並未登島，賞鯨船二十一日下午三點半返回烏石港，監視畫面中沒有古男下船身影，海巡單位發動海上與岸際搜尋，昨天找到他的遺體。

古男中山醫學大學復健系畢業，當過物理治療師，後來考取中國醫藥大學學士後中醫學系，行醫二十多年，二○二一年九月加入花蓮慈濟醫院醫療團隊，目前是中醫部主治醫師，此行到宜蘭開會後，搭船前往龜山島海域賞鯨豚，竟然一去不返。

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