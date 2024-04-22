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35歲書記官過勞死？ 苗栗地院專案調查

苗栗地方法院陳姓書記官疑工作壓力過大病故。苗栗地院即起組專案小組調查釐清事實真相。 （資料照）

苗栗地方法院陳姓書記官疑工作壓力過大病故。苗栗地院即起組專案小組調查釐清事實真相。 （資料照）

2024/04/22 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗地方法院卅五歲陳姓書記官疑工作壓力過大於二月間病故，留下僅八個月大的幼兒；他的妻子為台中地方法院法官助理，曾吐露老公所配屬的法官，不斷要求在假日加班，老公最終身體不堪負荷，敗血症併發腎衰竭過世。苗栗地院昨回應，即起組專案小組調查釐清事實真相，並爭取從優撫卹，另持續簡化行政流程、減輕同仁工作負擔。

陳姓書記官離世之後，其妻曾經向台中地院法官傾吐心聲，台中地院法官蕭一弘得知後，傳訊「靠北書記官」臉書社團，開放社團進行「書記官最喜歡／最討厭合作的法官」表單統計，並表示將會把結果送司法院，希望能夠喚醒其他法官對書記官工作環境的重視，引發討論。

苗栗地院表示，陳姓書記官於二○二一年一月四日到院服務，於去年十一月十四日起住院治療五日，於同年月廿一日簽請自今年一月一日起育嬰留職停薪，於今年二月十九日因病亡故。

有關陳姓書記官疑似配屬法官交辦工作壓力造成過勞亡故一事，苗栗地院表示，雖未曾受理陳姓書記官相關申訴，惟認有深入進行調查必要，即日起組成專案小組，深入訪談相關人員並調取相關資料，以釐清事實。地院同仁也募資卅三萬餘元致贈遺眷，表達深切慰問。

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