黃子佼遭控性侵、誘2少女拍裸露照 法務部︰嚴查

黃子佼接連爆出疑似性侵K小姐及誘騙兩少女拍攝裸露泳裝照等醜聞，檢方將一併追查。（資料照）

2024/04/15 05:30

〔記者錢利忠／台北報導〕藝人黃子佼持有兒少性影像獲緩起訴後，另涉入性侵「K小姐」疑雲，以及被爆料疑誘騙兩名少女穿裸露泳裝，台北地檢署已就K小姐提告一案簽分他字案偵辦，另針對新爆出疑有兩名少女被騙拍裸露泳裝照一事，檢方也將一併了解有無其事，並釐清是否有觸犯兒少性剝削防制條例等違法情況，近期不排除傳喚相關證人協助調查。

黃子佼從偷拍論壇「創意私房」購入七段兒少性影像一事曝光後，引起輿論撻伐，法務部及衛生福利部也明確表態，對於兒少性剝削零容忍，此事件促使各界嚴格檢視修法成效，持有兒少性影像從過去的行政罰改為刑罰後，僅可處一年以下徒刑，刑度是否過輕，立法院將進行修法討論。

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關於黃子佼另被踢爆疑誘騙兩名少女拍攝裸露泳裝照，此事源自本月十三日，網紅德州媽媽於臉書上公布兩名疑似受害者的私訊對話，其中一名受害女子透露，她十四歲時陪同學參加節目錄製，黃趁節目空檔，邀她當少女雜誌的平面模特兒，並提及參加後可能出道，原本約在工作室面試，到了才發現是黃的住處，還被要求穿上黃準備的三套泳裝。

女子爆料︰布料極少 都快像丁字褲

另一名疑似受害的女子則爆料，當時她也被邀約到工作室，黃也要求她換上三套極為裸露的泳裝，她雖以身材不好為由拒絕，但黃仍說「創作不是要身材多好，是一種藝術」來說服她，最後她選擇了一件連身但開高衩的泳裝，「布料極少，都快像丁字褲。」黃更在過程中表示家中有丁字褲可提供。

由於黃子佼才因持有兒少性影像獲北檢緩起訴，之後即接連爆出疑似性侵K小姐及誘騙兩少女拍攝裸露泳裝照等醜聞，這些新爆出的內容，均不在北檢先前偵辦的範圍內，對於北檢另分他字案偵辦一事，法務部表示，檢察官絕對嚴查、偵辦到底。

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