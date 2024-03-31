首組團訪台「這個民主政體令人驚嘆」／洛城律師公會 與北律簽友好協議

美國洛杉磯郡律師公會33人代表團昨拜會台北律師公會，雙方並簽署友好協議。（記者吳政峰翻攝）

2024/03/31 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕台美關係增溫，美方的律師公會首度組團訪台！洛杉磯郡律師公會（LACBA）訪團昨拜會台北律師公會，雙方針對人權、法律、民主、公益等議題交換意見，簽署友好協議，替兩國律師界交流開創新里程碑，LACBA團員直言返美後將協助增進美方對台支持。

北律理事長張志朋及LACBA理事長Kristin Adrian，代表雙方律師公會簽下協議書，內容提及洛杉磯與台北市淵源深厚，一九七九年時任洛杉磯市長湯姆布萊德雷（Tom Bradley）和時任台北市長李登輝共同簽署姊妹市協議，促進商業、旅遊、教育及文化交流。有鑑於此特殊情誼，並認識到全球法律專業人士共享的共同原則，簽署友好協議以證明對跨境理解、專業執業、公民權利和法治的承諾。

請繼續往下閱讀...

協議主要條款包括LACBA和北律將努力互相提供有助於法律專業、對法治的承諾以及作為專業協會的責任的公共訊息；雙方互邀代表訪問並參加年度就職典禮和頒獎晚宴；鼓勵雙方會員間的聯繫並交流想法、知識，在各自司法管轄區舉辦教育活動和研討會，協助兩地法律人深入了解各自的法律議題和專業標準。

北律請律師公益事務委員會分享參與人權、環境、轉型正義、慈善等各類公益事務的經驗及成果，並邀請憲法委員會報告「台灣修憲降低投票年齡至十八歲的限制與門檻」。

訪團成員Michele Anderson表示，以前覺得台灣是個小島，沒有聲量，但實際拜訪後發現台灣人友善，並渴望為人民和國家爭取民主，這和美國歷史上非裔美國人和女權運動很相似，這個民主政體令人驚嘆；去過六十九個國家的Ty Kharazi 指出，台灣很乾淨、人民有禮貌，維護自由並保持對文明的熱情，給他們上了一課。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法