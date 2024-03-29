黑幫空運「液態K毒」 冒名牌化妝水闖關

警方破壞沙發後取出夾藏的大麻花。（記者吳昇儒翻攝）

2024/03/29 05:30

60多公斤液態K毒 黑市價4百多萬

〔記者鄭景議、吳昇儒／綜合報導〕卅七歲萬國幫份子許哲豪，日前由荷蘭空運國內罕見黑市價約四百多萬元的六十多公斤「液態K他命」來台，並且偽裝成美容品牌大廠「卡尼爾」的化妝水試圖蒙混過關，刑事局偵查第三大隊深入追查，查扣所有液態K他命並逮捕主嫌許男在內五人，訊後依毒品罪嫌移送台北地檢署法辦。

刑局逮萬國幫份子許哲豪5人

警方調查，許男託人在荷蘭將六十多公斤的液態K他命分裝成一百四十罐，並偽裝成卡尼爾的化妝水透過航空郵包分兩批運送來台，第一批七十罐運送抵台時，財政部關務署台北關就通報刑事局警方有可疑包裹，警方經檢視後發現是液態K他命，當下就查扣毒品，並把內容物替換後讓包裹依正常程序送出，來查察毒品源頭。

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警方發現，該批包裹先是運送到北市萬華區一老舊社區，寄送到社區警衛室後，再透過「Lala move」即時貨運快遞，托不知情的外送員將包裹運送到社子島偏僻河邊，由許男的手下取貨，因液態K他命還須經過蒸餾才可還原為可吸食的K他命，許男拿取包裹後還未馬上處理毒品，因此第一時間並未發現手中毒品早被警方掉包；許男過十數日後又透過同樣手法空運另外七十罐「液態K他命」來台，此次警方迅速收網，將所有毒品查扣，循線逮捕許男及協助處理毒品共犯。

警方表示，近日不少黑幫集團利用國外法制與台灣的差異，例如大麻在美加地區多數合法，k他命在比利時、荷蘭等歐洲國家合法，透過這些國家備料寄出毒包裹企圖闖關；警方此次已將相關情資同步通報國際刑警組織協處。

保三總隊獲報偵破進口沙發內藏2公斤大麻花

此外，保安警察第三總隊也查出，年僅十九歲的中國香港籍胡姓、徐姓男子去年十月底由友人安排搭機來台，打算在飯店幫毒販收取從美國寄出、夾藏在沙發中市價三百萬元的兩公斤大麻花，再依對方指示，轉交給下游，一旦事成，每人可賺取港幣五萬元（約新台幣二十萬五千元），海關人員在稽查時發現異狀通報警方，趁兩嫌收取包裹時在飯店將人逮捕。台北地檢署昨偵結，依違反毒品危害防制條例將兩人起訴。

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刑事局查獲由荷蘭空運來台60多公斤「液態K他命」，逮捕萬國幫份子許哲豪等5人。 （記者鄭景議攝）

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