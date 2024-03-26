被設局詐賭 竹聯雷堂大哥 囚虐5人洗門風 勒贖120萬

警方將主嫌馮宸瑀（大圖前中）及其小弟等9人拘提到案，查扣114萬多元現金。（記者陸運鋒翻攝）

2024/03/26 05:30

〔記者陸運鋒／新北報導〕竹聯幫雷堂大哥馮宸瑀日前遭到沈姓男子等人設局詐賭，為此撂小弟將這五名男女強行擄走，並且囚禁於台北市南港區某工程行痛毆，沈男請友人交付一百廿萬元贖金後，五人才獲得釋放，警方成立專案小組追查，前天陸續將馮男及其小弟等九人查緝到案，詢後依妨害自由、傷害等罪嫌移送偵辦。

新莊警分局調查，四十一歲沈男與卅歲馮男為舊識，二人也時常聚在一起賭博，沈明知馮家境不錯且出手闊綽，於是聯合四十八歲鄭男、四十四歲陳女及綽號「阿文」、「南興」等五人，於十六日深夜十一時許，前往馮男位於新莊區復興路家中，開賭俗稱「黑粒仔」的天九牌，準備訛詐馮男。

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據知，沈男事先在香菸盒內藏著小型針孔攝影機，打算由其他監看螢幕的友人，打暗號到自己所戴的藍芽耳機，藉此可以得知好牌放在哪些位置，豈料眾人才開賭第一局時，馮男警覺沈男行為舉止異常，其藍芽耳機又不時傳出聲響，於是將沈男菸盒打開後拆穿這一切。

馮男在家中被設局詐賭後勃然大怒，致電撂來陳姓小弟等八人，將沈男等五人強押至北市南港區向陽路友人的工程行地下室，分持棍棒輪流毆打沈、鄭二人，並拍攝道歉的「洗門風」的影片上傳至社群軟體，且要求簽立本票，而挨揍的沈男急忙四處致電籌錢後，請友人捧著一百廿萬元現金到場交付，五人才獲得釋放。

馮男及2名黃姓共犯收押禁見 6人交保

雙北警方接獲情資成立專案小組偵辦，調閱監視器比對沈、鄭姓被害人後，立即通知前來製作筆錄，並過濾馮嫌及其小弟所使用車輛，廿三日持拘票陸續將馮男等九人拘提到案，並查扣一百一十四萬四千五百元現金，詢後移送新北地檢署複訊，經法院裁定馮及二名黃姓共犯收押禁見，其餘六人交保候傳。

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