警匪槍戰警中彈 基層轟「勤指沒通報有槍」

內政部長林右昌前往林口長庚醫院，探視中彈受傷的埔子所警員蔡淳宇。 （警方提供）

2024/03/26 05:30

桃園警分局︰第一時間訊息不充分 後續有補充資訊

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市廿三日發生四十三歲男子楊景隆持槍狂轟景福派出所八槍，警匪追逐過程駁火近百槍，埔子派出所廿二歲警員蔡淳宇中彈受傷。有基層員警在臉書「靠北police」發文抨擊，當時勤指中心通報攔截圍捕，僅說涉及刑案，卻未提醒歹徒持槍，置第一線員警於危險；桃園警分局回應，第一時間因訊息不充分，確實未通報歹徒持槍，但攔截圍捕過程，勤指中心持續補充現場資訊，也提醒同仁注意執勤安全。

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基層發文指出，桃園深夜發生槍戰，第一線員警追得要死，心裡也是怕得要死，當知道有同事中槍，歹徒還邊逃逸邊對警車開槍，但勤指中心通報攔截圍捕卻只稱涉及刑案，「誰知道是持槍射擊派出所，誰知道歹徒有槍」，如果通報訊息能更完整，同仁就可避免近距離接觸被開槍。

還原第一時間通報過程，當時景福所員警發現派出所大門被攻擊，衝出查看但歹徒已離去，警方隨即調監視器確認車牌及逃逸方向，事發後約十分鐘、深夜十一點○一分，通報勤指中心發動攔截圍捕並提供車號、車款為BMW，員警僅說「派出所被開，有彈珠、鋼珠彈」，勤指中心隨即通報線上攔截圍捕，並說有涉及刑事案件，請同仁留意自身安全。

桃園警分局表示，景福所遭槍擊自案發到緝獲犯嫌僅廿九分鐘，第一時間勤指中心掌握資訊不完整，僅知派出所遭攻擊且歹徒逃逸，就已知涉案車型、車號，立即通報線上警網進行攔截圍捕，並提醒同仁務必注意執勤安全，期間線上攔截警網與歹徒發生四次駁火，同仁經由無線電及補充通訊內容，均已獲知犯嫌持有槍械。

桃園警分局強調，針對重大或敏感案件通報攔截圍捕時的即時性及精準性，將檢討策進並持續加強員警教育訓練，將即時案況精準通報線上同仁知悉，確保同仁執勤安全。

林右昌︰專案規劃 提升執勤安全

內政部長林右昌昨到林口長庚醫院，探視中彈受傷的警員蔡淳宇，同時允諾將由警政署通盤檢討，全面專案規劃提升警察駐地及員警執勤安全。

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