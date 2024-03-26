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無血汗警察情況 警政署︰應是幹部問題

基層同仁為癌末女警發聲，指控所長不准病假。（記者徐聖倫翻攝）

基層同仁為癌末女警發聲，指控所長不准病假。（記者徐聖倫翻攝）

2024/03/26 05:30

要求各警察機關正常請假、休假

〔記者姚岳宏／台北報導〕新北市海山警分局女警請病假困難，檢查後發現已是罹癌末期，外界質疑是否是因員警勤務繁重致休假困難，對此警政署表示，近年來要求各級幹部合理編排勤務，推動正常休假，同仁因病或家有事情，均可正常請假，實務上並無休假困難情況。

曾任分局長的高階警官指出，警政署很重視員警勤休及請假權益，如有同仁因疾病、或甚至需照顧家人要請假，均可請長期病假或是侍親假，其缺額可由警備隊或其他單位支援，以往「血汗警察」的情況早不復見，會發生請假刁難狀況，應是幹部本身的個人問題。

警政署表示，每位同仁都是警察團隊不可或缺的重要資源，對於同仁的健康照護更是重視，各級主官（管）應將其視如家人，主動關注同仁身心與家庭狀況，且秉持同理心衡酌同意個人請假需求；如遇同仁身心健康問題，也應主動關心慰問，提供適度協助，以降低員警執勤壓力。

警政署強調，因應司法院釋字七八五號解釋及公務員服務法、公務人員保障法等相關規定，內政部已修正核定訂定新勤休規定，並要求各警察機關應推動合理勤務時數編排、強化跨單位警力支援，務必確保同仁健康權前提下妥適規劃勤務執行，且應編排充足休息時間，以兼顧員警健康及治安需求。

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