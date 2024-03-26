警所長刁難不准病假 女警檢查竟是癌末

基層同仁為癌末女警發聲，指控新北江翠派出所所長黃俊龍不准病假。（記者徐聖倫翻攝、資料照）

2024/03/26 05:30

「靠北police」爆料披露 基層撻伐

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市警局海山分局江翠派出所一名女警因身體劇痛不適，向所長黃俊龍請假看病卻遭刁難，要她「自行找代理人」，女警經同仁協助改班去醫院檢查，發現竟已罹癌四期，此事前天在臉書「靠北police」披露，引來基層撻伐。海山分局昨指出，經主動調查後發現，所長雖核予病假，卻一再要求找職務代理人，未具同理心，領導統御方面有明顯問題，不排除調整其職務。

所長黃俊龍 要她「自行找代理人」

據指控，該女警上月廿日上班時感到身體多處劇痛，向所長黃俊龍表示需請假就醫，所長疑認為女警裝病，一開始不予准假；所內排班同仁見女同事身體不適，主動協助女警改班表，讓她去醫院檢查。

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沒想到一檢查竟發現女警已是癌症四期，由於女警丈夫也在新北市警局工作，發生這種事讓不少同事都為這對夫妻感到難受，前日在匿名專頁「靠北police」為他們發聲，指控黃姓所長不讓患病部屬請假，還百般刁難。

海山警分局調查︰不排除調離主管職

海山警分局主動調查，發現女警當天確實臨時請假，所長卻對女警說出：「要請病假可以，但請妳自行找職務代理人」，分局指出，所長在緊急狀況下應協助同仁，並非不近人情地要同仁自己想辦法，此做法確有疏失。有同仁私下表示，黃員領導統御較為嚴格，很在乎所內同仁的工作表現及績效，且有些不近人情，海山分局強調，黃員雖未明確違反相關規定，但領導統御確實有問題，將視情況進行職務調整，不排除調離主管職。

女警開刀後恢復良好 警方將協助復原

海山分局後續關注女警狀況，由於女警本月初開刀後恢復狀況良好，正、副分局長均前往探視並致贈慰問金，將持續協助女警復原，同時也會加強派出所長教育訓練，提醒他們要時時注意所內同仁狀況，多加關懷，將同仁當成自己家人。

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