涉收購郭台銘連署書 北投溫泉大亨認罪

北投溫泉大亨陳仲明。（記者溫于德攝）

2024/03/26 05:30

〔記者溫于德／台北報導〕北投溫泉大亨陳仲明等十四人，因涉入鴻海集團創辦人郭台銘參選總統連署站買個資案，被檢方認定觸犯總統副總統選舉罷免法交付賄賂罪，並違反個人資料保護法，士林地院昨首度開庭，所有被告均認罪，請求給予緩刑機會；法官庭末諭知全案改簡易判決處刑。

14人全認罪 請求給予緩刑

陳仲明說他坦承犯錯並認罪，他的委任律師則補充指出，士院審理陳男的犯行，尚不包括新北地檢署偵辦的部分，基於同一行為且實質上屬於一罪，希望士院可以函請新北檢移送併案，陳仲明這邊也會儘速提出聲請。

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1人有前科 不符緩刑要件

包括陳仲明的沈姓女密友等十三人也均認罪，並請求給予緩刑機會；但曾任國宅停車場管理員的石男因有前科，不符合緩刑要件。庭末，陳仲明的律師指陳願意繳納一定金額的公益金；陳也強調「一百萬、二百萬元都願意」。

陳仲明︰願繳二百萬公益金

檢方調查，陳仲明與沈姓女密友去年為了替郭台銘通過連署門檻，陳負責提供資金、大量空白連署書及連署用章，沈則透過既有人脈，以每份連署書五百元的對價，收購連署書。

石男則從沈女處得知在收購連署書後，擅自從臉書下載四十八名不知情民眾的個資，再偽造成四十八份連署書而獲利；尤姓健身教練受沈女所託，以每份連署書三百元的代價，向九名同事收購連署書。檢方估算，陳仲明等人以不法方式總共購得六百多份連署書，期約賄賂金額約卅萬多元。

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