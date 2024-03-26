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首頁　>　社會

開車載母衝漁港 軍人涉殺害尊親罪聲押

2024/03/26 05:30

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄黃姓現役軍人前中午開車載母親直衝彌陀南寮漁港，黃男獲救生還，但黃母被救起送醫不治，檢方昨天相驗死者，確認為生前落水溺斃，由於黃母未留遺書，生前也未曾表明輕生意圖，黃男晚間被檢察官依殺害直系尊親罪聲請羈押。

橋頭地檢署檢察官昨會同法醫相驗死者黃母，並隨後進行複驗，研判為生前落水溺斃，並傳訊死者家屬，調查案發當時黃姓軍人開車路徑及相關通聯。

檢方調查重點在黃母生前是否有輕生意圖，若可證明罹患失智的黃母曾表明尋死意念，檢方可依刑法第二七五條受他人囑託或得其承諾殺人（加工自殺）罪法辦黃男，不過黃母未留遺書，檢方是否要依殺害直系尊親屬罪重罪偵辦陷入漏夜長考。

經查，前中午十二點許，黃男開車載著母親外出，當車子行經彌陀南寮漁港時，黃男先下車搬開紐澤西護欄，隨後駕車加速衝往漁港航道墜海。

當時海巡署彌陀安檢所值班人員發現對岸航道有轎車墜海，立即通報警消單位趕往救援，安檢所協調漁民開船趕到墜海地點搜救。下水救出駕駛座的黃男，黃男獲救時意識清醒，頭部撕裂傷，上岸後送醫無大礙。於下午一點左右將已無意識的黃母拖帶出水面，救護人員處置後送醫搶救仍不治。

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