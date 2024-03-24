高雄湖內鋁業工廠爆炸 2死6傷

高雄市湖內區佳豐鋁業的工廠昨傳出爆炸工安意外，造成2死6傷。 （民眾提供）

2024/03/24 05:30

〔記者黃佳琳、王榮祥、黃良傑、蔡清華／高雄報導〕高雄市湖內區佳豐鋁業公司昨天上午傳出爆炸工安意外，造成兩死、六人輕重傷慘劇，兩名死亡的泰籍移工一人斷肢、一人疑內出血；初步調查，當時灌模達七百度高溫，疑因控制系統異常，導致降溫水量不足引發爆炸，確切事故原因待進一步調查釐清。

橋頭地檢署昨晚複訊佳豐負責人莊黃月美及吳姓廠長後，以莊黃涉過失致死、過失傷害等罪情節嚴重，但考量案情已初步釐清，諭知莊黃一百萬元交保，吳姓廠長請回。

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勞工局開罰30萬 勒令停工展開調查

事發後，高雄市勞工局勒令工廠立即停工，並以違反職業安全衛生法開罰卅萬元，展開後續調查處置。

佳豐鋁業的吳姓廠長表示，爆炸後他聽其他員工描述事發經過，研判是電控系統故障無法正常運作，接著疑似電控室先爆炸，機房鍋爐跟著爆炸，導致正在鍋爐下方作業的八名員工逃跑不及，造成傷亡。

高雄市消防局獲報工安意外，消防人車趕抵時，工廠並無火煙冒出，入內查探發現有八名員工分受輕重傷，或坐或臥在鍋爐邊哀嚎，消防救護人員緊急檢傷分類，將三名傷勢較重者拉到安全區，但有一名移工斷肢、一名移工已成焦屍，兩人送醫不治。

疑控制系統異常 降溫水量不足引爆

另五名傷勢較輕工人，身上各有燒燙傷，趕緊用水龍頭噴水降溫後再送醫治療。六名傷者有三名本國籍勞工、三名外籍移工，有一人重傷，全身六十九％面積燒燙傷，另五人為廿％以下面積燒燙傷，輕傷患者經治療包紮後已出院返家休養。

市長陳其邁除指示警、消相關局處全力投入搶救，同時趕往台南成大醫院及新樓醫院，探視關心傷者；陳其邁說已責成相關部門調查。

高雄市湖內區佳豐鋁業的工廠昨傳出爆炸工安意外。 （民眾提供）

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