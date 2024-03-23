張榮發過世８年 豪門爭產還在鬥

長榮集團前總裁張榮發過世後，雖立有遺囑，家族仍爆發爭產內鬥。（資料照）

2024/03/23 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕長榮集團前總裁張榮發在世時被封為「世界貨櫃船王」，身家據聞逾五百億元，他先後與張林金枝（二○一三年過世）、李玉美締結連理，育五名子女，雖然生前做好財產規劃，但身後仍留下兩百四十億元遺產，家族成員為此爆發爭產大戰，引發多起訴訟，手足反目成仇，豪門內鬥情節宛若宮廷劇。

張榮發與張林金枝生下張淑華（長女）、張國華、張國明、張國政，與李玉美生下張國煒，共一女四子，均在長榮集團位居要職，未料張榮發二○一六年過世後，一張遺囑引爆爭產海嘯，襲捲整個家族。

請繼續往下閱讀...

張榮發在世時曾說，要把財產捐給基金會做公益，不過遺囑指名，遺產全留給么子張國煒；未料張國煒遭聯手逐出集團，張國政還提起遺囑無效之訴，高等法院二○二三年認定扣除「特留分」後，張國煒可拿一百四十億餘元，四位兄姊與媽媽各可拿廿億元，全案上訴最高法院中。

掌握集團四千億資產

張榮發基金會董座大家搶

家族爭產爭權戰中，受矚目的官司還有張榮發基金會，基金會持有近三成長榮國際股權，長榮國際又是長榮集團主要的控股公司，掌握長榮海運、長榮航空、榮運等上市公司經營權，只要取得基金會主導權，等同拿下四千億資產的長榮集團。

大房子女為奪董事長，分成兩派爭訟，張國政連襟謝國獻就是為此教唆黑道恐嚇，被判刑三年十月確定，基金會則深陷臨時董事會等多起官司。張國政另對張國華、張國明等十四位董事提起「確認董事委任關係不存在」訴訟，二○二二年敗訴確定。

張榮發慈善基金會亦爆董事長大戰，張國華支持的鍾德美槓上張國明、張國政推舉的吳景明，歷審有輸有贏，全案尚未確定。張國明與張國政另認為，張國華遭老臣柯麗卿蒙蔽，不滿柯續任長榮國際董事長，提出「撤銷股東會決議」等多件民事訴訟反制，至今未歇。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法