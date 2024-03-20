女兒借貸「戰酒店」 欠債724萬由他們還 痛心父母訴請「由家分離」獲准

曾姓男子指控廿六歲女兒，終日賦閒在家「啃老」，向新北地院訴請曾姓女兒搬家，並將物品騰空返還房屋，且不得將戶籍遷入獲准。（資料照）

2024/03/20 05:30

〔記者王定傳／新北報導〕曾姓男子指控廿六歲女兒，終日賦閒在家「啃老」，還流連酒店，結交酒店女遭騙錢，甚至向地下錢莊借錢，夫妻倆出於愛護子女天性，前後幫女兒還了七二四萬餘元，怎料，她仍不知悔改，持續與酒家女往來，還染上賭博惡習，兩人決心不再與女兒有牽扯，依民法「由家分離」等規定，向新北地院訴請曾姓女兒搬家，並將物品騰空返還房屋，且不得將戶籍遷入獲准。

流連酒店向錢莊借錢 還染上賭博惡習

曾男指稱，女兒從二○二一年底起開始賦閒在家，隔年還流連酒店，遭酒店小姐以各種理由哄騙提供金錢，她因入不敷出竟向地下錢莊借貸；夫妻倆幫女兒償債七二四萬元，女兒亦多次簽署切結書、自白書等表示不再犯錯，怎料，她竟罔顧父母用心，持續進出酒店，甚至染上賭博惡習。

請繼續往下閱讀...

曾男指，兩人為了女兒幾乎傾家蕩產，還得面對債權人以不明電話及簡訊騷擾恐嚇，並三番兩次到住處「造訪」，致兩人與其他家人成日惴惴不安，而女兒現在不知蹤影，但仍留物品在家裡，戶籍也還登記在該處，因此提訴。

法官判定女兒應搬家 不得將戶籍遷入

曾男提出女兒所簽自白書等文件為證，內容中曾女坦承：「因為去酒店消費、借地下錢莊、賭博陸續跟父母拿了將近五百萬元」、「保證從此不再騙父母錢，也不會再踏入八大酒店」等，曾女又不出庭也沒提書狀陳述；法官判定，曾男有正當理由令曾女「由家分離」，曾女已無權使用房屋，應將物品搬出，將房屋騰空返還，且不得將戶籍遷入。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法