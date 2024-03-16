《高雄》吸金2億不夠賠 解散挨告不起訴

2024/03/16 05:30

〔記者黃佳琳／高雄報導〕林姓男子成立「台灣善助慈助慈善關懷協會」，宣稱月繳兩千元，不但可以幫助弱勢，死後還能領回所繳善款加上廿％補助，吸引兩千多人參加，吸金兩億多元，成立八年後，因「人死太多」賠不出錢，協會宣告解散，「還活著」的會員拿不回錢不滿提告，但刑、民事部分都不成立。

判決指出，成立於二○一二的「台灣善助慈助慈善關懷協會」，以關懷社區銀髮族、成立日間照顧中心、幫助弱勢為由，宣稱只要付一千五百元入會費，加上每月兩千元會費，申請加入會員沒有年齡、健康限制，就算罹癌也能參加，吸金逾兩億。

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二○二○年九月，成員從高峰兩千多人死到不足六百人，協會「入不敷出」宣告解散，有會員繳了一百多萬血本無歸。這群「還活著」的會員拿不回錢不滿提告，但檢方偵查後，認定協會不具保險性質，算是「互助救助」，且林男與現任理事長王男在協會正常運作時，都有把錢加上福利金還給過世會員，因此認定沒有不法，偵結處分不起訴。

被害人不滿聲請再議，也被高雄高分檢駁回，梁姓被害人的兒子不滿，認為老爸繳了十一萬多元，結果死後一毛錢都拿不回來，提告求償十五萬餘元，高雄簡易庭審理判梁男敗訴；再提上訴仍被駁回，全案定讞。

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