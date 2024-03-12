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餵餿水、打斷4顆牙… 狠心保母姊妹 虐死1歲嬰羈押

同為保母的劉姓姊妹2人，均已被台北地檢署聲押禁見獲准。（資料照）

同為保母的劉姓姊妹2人，均已被台北地檢署聲押禁見獲准。（資料照）

2024/03/12 05:30

〔記者錢利忠、賴筱桐／台北報導〕一名一歲大的男嬰去年因噎奶送醫不治，醫院發現男嬰左側骨盆及額頭骨變形，通報北市社會局；台北地檢署會同法醫相驗發現，男嬰全身有多處瘀傷，牙齒斷四顆，屬「他殺」；涉案保母劉彩萱及其胞妹劉若寧先後到案，兩人曾分享餵男嬰餿水、反綁雙手塞水桶等「虐嬰心得」，檢察官訊後，依可處無期徒刑的凌虐幼童致死罪，向法院聲請羈押禁見兩人獲准。

全身多處瘀傷 法醫相驗屬「他殺」

這起駭人聽聞的虐嬰案發生在台北市文山區，男嬰生母涉刑案逃亡、父不詳，新北市社會局和兒童福利聯盟，去年九月轉介劉彩萱代為照顧，已婚的劉女竟與同為兒盟保母的妹妹聯手虐嬰，造成男嬰長期營養不良，於去年十二月廿四日休克不治。

法醫相驗死因為他殺，男嬰皮下軟組織及臉部、四肢等多處均有外傷與瘀傷，致傷原因則包括遭人束縛約束、長時間罰站及毆打。

兩人還在LINE上分享「虐嬰心得」

檢方一月九日拘提劉彩萱，她否認凌虐，辯稱牙斷及手指甲被拔光是男嬰自己撞牆及咬指甲。但檢警勘查劉女手機發現有多張男嬰受虐照片，聲押她獲准，之後發現劉女將照片傳給妹妹，兩人還在LINE上分享「虐嬰心得」，二月廿三日約談妹妹到案後也已羈押；三月初，台北地院裁定延押劉彩萱兩個月。

檢警查出，男嬰的十二顆乳牙被劉姓姊妹打掉四顆，額頭骨也被打到凹陷，此外，男嬰的雙手指甲已不見，疑被拔光，連看過大風大浪的檢警也感到不忍。

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