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法官罕替毒販減刑 健美女科員恐關10年

台北市社會局女科員劉如婕（見圖）和男友周冠亘涉嫌在台北市府洽公區販毒，昨被拘提到案。（記者錢利忠攝）

台北市社會局女科員劉如婕（見圖）和男友周冠亘涉嫌在台北市府洽公區販毒，昨被拘提到案。（記者錢利忠攝）

2024/03/07 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕台北市警方溯源追查上游毒販，竟追出台北市政府社會局女科員劉如婕與其男友販毒。伯衡法律事務所所長翁偉倫分析，劉女應已認罪，才會獲檢方諭知廿萬元交保，若最後販賣二級毒品有罪確定，刑度從十年起跳，最重可判處無期徒刑，刑度非常重。

翁偉倫表示，販賣二級毒品罪過去為七年以上徒刑，而後刑事政策朝強力掃毒方向設計，二○二○年間把製造、運輸、販賣二級毒品的行為，提高到十年以上。劉女若不符合減刑要件，實務上法官也很少引用刑法五十九條的「其情可憫」替毒販減刑，她一旦被認定販毒，最少要關十年。

除非她能符合毒品罪的規定，毒販於偵查及審理期間均自白，可獲減刑，若再供出上手因而查獲，可再獲減刑，刑度才會低於十年，不過販毒相較於製造、運輸，惡行較大，減幅較少。

翁偉倫指出，除了施用毒品外，只要是販毒均為重罪，就連從國外網購大麻，也屬於運輸加上持有毒品，若未減刑，最重可處無期；翁呼籲民眾切勿以身試法。

我國對毒品已採重刑化政策

一名毒品專組檢察官說，以前在偵查中認罪，毒販就可獲減刑，但很多毒販自白後看到偵查卷證，研判有無罪空間，又在審理中翻供，浪費司法資源，故現已改為偵、審均認罪才能減刑。高檢署統計二○一四年到二○二二年的製、運、販毒刑度，平均將近十年，可見我國對毒品已採重刑化政策。

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