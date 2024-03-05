假送餐詐補助 曾害60長者斷炊／長照機構詐4縣市418萬 9起訴
〔記者錢利忠／台北報導〕「台灣五八金融仕家協會」理事長林仁豐受地方政府委託，以公益服務名義，媒合志工幫弱勢年長者每日送餐，卻涉嫌造假志工名單，詐領政府補貼志工的誤餐與交通費等補助款項，四年來共詐領四一八萬餘元；台北地檢署昨依詐欺、偽造文書及個資法等罪，將林男及該協會會計、人頭志工等九人起訴。
理事長林仁豐與會計 建請從重量刑
林仁豐與該協會會計張亞欣二人，另涉嫌盜用不知情民眾的個資，假借從事公益服務之名，詐領數百萬元政府補助款，導致公帑遭濫用，檢方考量二人使不知情民眾無端受牽連，惡行重大，建請法院從重量刑，並宣告沒收或追徵不法所得。
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此案起源於二○二一年間，台北市政府社會局核銷該協會提出的送餐志工補助時，從缺漏文件發現人頭志工弊端，不予核銷四十五萬八四二四元款項，並向北檢舉發，該協會詐領志工勞保、交通與誤餐費等補助的劣跡因此曝光。
林仁豐分別於台北市及雲林縣經營護理之家與安養中心，對外以協會理事長身分活動，在雲林小有名氣；去年五月，該協會受雲林宮廟委託經營長青食堂，卻因水電費糾紛爆出斷炊爭議，導致六十多名長者一週沒飯吃，只能吃泡麵充飢，此事還鬧上媒體版面。
雲林縣府受害最深 遭詐310萬
檢警查出，自二○一九年起至二○二三年間，該協會受北市等四縣市政府委託，辦理社區照顧關懷據點及送長照餐等公益服務，林、張二人涉嫌偽造志工簽到表及人事費領據，多次詐領小額補助款項，四年來共詐領四一八萬餘元；其中，雲林縣府受害最深，遭詐領三一○萬元補助款。
找親友充當人頭志工 優先打疫苗
此外，林男等人還在疫情嚴峻及疫苗短缺期間，找親友充當人頭志工，向新北市政府衛生局不實提報送餐志工名冊，使親友獲得優先接種第一劑新冠肺炎疫苗的不法利益。