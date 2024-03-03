妻閨密是下屬 他性騷關定了

黃男性騷擾女下屬還拒不認錯，被重判八月不得易科罰金及緩刑，須入獄。（資料照示意圖，圖中非聞事件當事人）

2024/03/03 05:30

離譜上市電子公司處長 竟對結婚證人伸鹹豬手還強抱 判８月 不准易科及緩刑

〔記者吳政峰／台北報導〕一家上市電子公司黃姓處長，聘請妻子的閨密當助理，卻多次對她強行擁抱、用身體碰觸胸腹部等，女方拒絕再忍勇敢提告，卻被黃男指為挾怨報復，還揚言告她妨害名譽；一審士林地院認定黃男飾詞狡辯，罕見重判八月，不得易科罰金及緩刑，日前獲二審高等法院維持原判決確定，黃男須入獄。

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女崩潰 ８度求助精神科

被害女助理與黃男在同一家公司工作，也是黃男妻子的閨密好友，更是兩人的結婚證人，後來因公司營運策略調整，黃男為了讓她不被資遣，安排當助理；女方指控，黃男趁尾牙時擁抱並想強吻她，之後六度藉載送機會，在車內摸她的手或大腿，她畏懼黃男權勢與同事的閒言閒語，選擇吞忍。

上訴後再求饒 來不及

二○二二年八月初，黃男又在辦公室緊握女助理雙手及環抱，並以身體觸碰胸腹，害她崩潰，三個月內八度向精神科求助，終於鼓起勇氣提告性騷擾。黃男否認犯行，反指是因組織調整、出勤紀律要求，才被女方挾怨報復。

一審士林地院痛批黃男飾詞狡辯，無端浪費司法資源，將他判刑八月，不得易科罰金，也未諭知緩刑，並在判決書中建請二審不宜因黃男上訴後承認犯行就從輕改判，避免心存僥倖者效尤。

性騷擾是最重兩年以下的輕罪，司法實務上多半判處得易科罰金的六月以下刑度；但黃男被判刑八月，嚇得更換律師提出上訴，並在二審時改口認罪，強調附帶民事求償案已判賠廿多萬元，他願意再賠償廿萬元，盼獲對方原諒，減輕其刑。

女助理出庭表示，站出來控訴需要很大勇氣，偵審期間她重複被害經過、回想侵害痛苦，還得承受對方的污衊，差點丟了工作，希望法官勿因黃男認罪就輕判，認罪只是黃男的策略，「我要的不是賠償金、資遣費，而是公平正義和真心的道歉，以及停止再傷害我」。

二審認為，黃男道歉賠償僅是心存企求較輕刑期的僥倖，非出於真誠悔意，無法做為減刑考量，一審判刑八月雖較重，但仍屬妥適，因此駁回上訴。

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