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逼欠債人當車手 不從當街脫褲 辣椒水襲「鳥」

張男等人在馬路旁圍堵被害人（圖右），強脫褲子噴辣椒水，被害人痛得屁股不斷往後挪。（警方提供）

張男等人在馬路旁圍堵被害人（圖右），強脫褲子噴辣椒水，被害人痛得屁股不斷往後挪。（警方提供）

2024/03/02 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警霧峰分局破獲以廿七歲張男為首的暴力集團，涉嫌用錢吸收民眾當詐騙集團車手，若有人不想加入或不想再當車手，就對其暴力凌虐，甚至當街脫掉被害人褲子對下體噴辣椒水，警方逮捕七人到案，先依觸犯組織犯罪防制條例等罪移送台中地檢署偵辦，其中涉嫌詐欺與洗錢部分另行偵辦。

被害人：很丟臉 備感屈辱

警方追查，張男等人涉協助詐團吸收車手，先給缺錢的被害人數千元，資助短期生活費，再進一步要對方當車手，其中一人不願加入，被張男夥同共犯在大里區立新街堵到，當場脫褲子於下體噴辣椒水；警察登門找到被害人時，他憤怒又感傷地說，當時不僅刺辣疼痛，也深感丟臉，留下很屈辱的心理陰影。

警方調查，另有車手想退出，也被張男等人圍堵，差點被脫褲噴辣椒水，這名車手嚇得改變態度才倖免，告訴警方「我是被逼的」；警方上月拘捕張男與共犯七人，查扣空氣長槍與短槍、球棒、毒品一批，將全案移送偵辦。

台中市刑警大隊等單位執行掃黑、肅槍專案，也偵破以賴姓男子為首的九名年輕人涉嫌暴力討債，賴男率八名小弟，到借錢且簽下各一百萬元本票的兩名被害人住處，用「大聲公」廣播「欠債還錢，趕快還錢」、或以毆打恐嚇等手段討債；警方前往中市大肚區、龍井區拘提九人，依組織犯罪防制條例、恐嚇取財、妨害自由、傷害等罪送辦。

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