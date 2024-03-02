殉職警 從警才兩個多月

簡男在快速道路上撞死騎機車的劉姓巡路員。（記者林嘉東攝）

2024/03/02 05:30

巡路員也僅38歲 7旬父頓失所依

〔記者林嘉東、盧賢秀／基隆報導〕基隆市警第三分局八堵分駐所警員蘇昱鴻昨晚在值班台值班，慘遭闖入的貨車撞死殉職，蘇的父母與晚蘇員一期、還在警專受訓的妹妹獲知後趕到醫院，三人相擁而泣；蘇父難以置信兒子驟然在值勤中遭撞死殞命，他哭紅著眼說「難以接受，請警方依法辦理」。

警妹也是準警察

警方表示，蘇員家住新北市蘆洲區，警專畢業後，去年十月分發到八堵分駐所，經二個月實務訓練合格後正式成為警察，從警才二個多月。同仁表示，蘇昱鴻工作認真，常主動協助同仁辦公，與同事相處融洽，大家都好不捨。

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蘇員家屬昨下午到分駐所招魂，第三分局長童寶賢率員警在值班台前列隊行舉手禮送別，蘇員遺體被移往板橋殯儀館冰存時，八堵分駐所長鄧毓薰哭喊：「昱鴻，勤務結束、一路好走」，場面哀戚。

警方表示，被簡撞死的巡路員劉冠群住在基隆市，事故時才剛上班，騎著公路局配發的重型機車巡路，在萬瑞快速道路查看有無垃圾、道路破損等。

巡路員父慟 殉職警比我兒年輕

劉員與七十多歲父親相依為命，卻突遭橫禍撒手人寰，劉父悲傷地說，碰到了也沒辦法，兒子卅八歲，殉職警察才廿四歲，比他們還慘，「再悲傷，日子也要過下去」。

簡男在快速道路上撞死騎機車的劉姓巡路員，瑞芳警分局在事故現場找到肇逃車遺留的車殼碎片，比對與簡男駕車撞死警察的貨車相符。（記者林嘉東攝）

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