防恐攻式衝撞 警署通令強化駐地安全

簡男駕駛偷來的貨車撞死警員蘇昱鴻後，趁亂棄車跑出分駐所，全身只穿一條內褲。（記者林嘉東翻攝）

2024/03/02 05:30

〔記者邱俊福、湯世名、吳仁捷、盧賢秀／綜合報導〕基隆市警局八堵分駐所前晚遭到宛如恐攻式的鎖定衝撞，一輛小貨車高速轉彎直接撞進警所造成員警一死一傷。警政署長黃明昭即時通令全國各警察機關，因地制宜強化各駐地安全防護，例如放置車阻柱、增設平台階梯、加強縱深、停車空間規劃等措施，執勤警員也要提高警覺，隨時注意駐地內外狀況及時應變。

11年前 也有警所挨撞

十一年前彰化縣警局芳苑分局王功派出所，也曾被一名毒蟲駕車衝入，撞毀大門及撞破值班台，所幸值班員警當時暫離值班台，才逃過一劫。基層員警認為值班台設施有強化必要，表示值班台大多是可移動式，雖有防彈玻璃與鋼板，但無法承受車輛猛烈撞擊，建議應在值班台前安裝強化鋼柱、或值班台與地板共構牢固，以承受車輛撞擊。也有員警建議，警局門口人行道可設三至五道水泥「石敢當」，防堵車輛硬闖。

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專家建議放防撞桶

槍砲專家陳同心表示，可在駐地、門口放置充滿水的紐澤西護欄、防撞桶，以緩衝衝撞力道，撞擊發出巨響也能讓員警提前注意反應閃避。

新北市警局長廖訓誠昨要求各單位採科技輔助方式，如加裝電子門鈴、增加預警設備等，並要求同仁值勤時提高警覺，預先因應外來威脅。

彰化縣警局芳苑分局曾在11年前被一名毒蟲駕車衝進王功派出所，派出所大門全毀，值班台也撞出大洞，所幸值班的員警逃過一劫。（資料照）

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