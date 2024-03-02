恐怖24分鐘釀3死／偷車撞死巡路員 再撞警所奪警命

基隆市警三分局八堵分駐所警員蘇昱鴻前晚在值班時殉職，三分局同仁昨在值班台前列隊送別；八堵分駐所長鄧毓薰（右２）難掩悲痛數度哭喊：「昱鴻，勤務結束、一路好走」，場面哀戚。 （記者林嘉東攝）

2024/03/02 05:30

時速破百 把巡路員撞墜邊坡

〔記者林嘉東／基隆報導〕一名簡姓男子前晚偷走一輛貨車，疑將貨車當成武器般，進行一連串類同恐怖攻擊式的追撞，先以時速一百廿公里的高速在快速道路上撞死騎重機巡路的劉姓巡路員，再幾近瘋狂的駕車衝進基隆市警局八堵分駐所，撞死值班台警員蘇昱鴻及撞傷一名女警，隨後棄車逃逸闖進附近鐵路平交道被火車撞斃，整個驚悚過程釀成三死一傷慘劇。

卅四歲簡男住在新北市貢寮區，前晚九時四十分穿著平口內褲奪門而出，偷走在深澳漁港卸漁獲的二點七噸貨車，沿著台二線開上台六十二線萬瑞快速道路；瑞芳警方調查，簡男十分鐘後在往萬里的西向十六公里處，撞擊前方卅八歲劉姓重機騎士（交通部公路局北區養護工程分局基隆工務段巡路員），將劉撞出護欄，摔落路旁邊坡，傷重不治。

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警站在值班台 來不及反應

晚間十點簡男開下暖暖匝道，直接撞進八堵分駐所的門口，由於值班台距離玻璃門僅一點五公尺，站在值班台的警員蘇昱鴻來不及反應，閃避不及直接遭撞擊，還被貨車推撞至後方三公尺的牆壁上慘死；坐在值班台左前方電腦桌旁輸入資料的女警廖訢恬，幸運躲過死劫，左腿、右額頭擦傷。

一旁女警擦傷 躲過死劫

簡男趁亂逃逸，快步闖進附近的暖暖平交道，被駛來的四二四八次列車撞死，列車延誤至昨凌晨一時才恢復通車。

八堵所 沒人與狂男有交集

警方調查，簡男在速限八十公里的快速道路飆速一百廿公里，再以時速六十多公里高速右轉衝進路邊的八堵分駐所，四十四分鐘路程只花廿分鐘，不排除簡男是計畫性的偷車及衝撞，但也可能當時精神或情緒不寧，確切動機有待檢警調查釐清。

警方調查，簡男有一次竊盜前科，二○○七、二○一三年三次違規駕車遭開罰單，但都不是八堵分駐所員警開的，整個八堵所沒有人認識或見過簡男。

母稱兒有幻聽、幻覺

警方連夜到簡男貢寮住處查訪，簡母得知兒子闖禍後頻說「對不起警察」， 稱兒子原本在桃園龍潭發電廠工作，今年農曆年前一個多禮拜失業返家居住，就開始胡言亂語，精神狀況很不好，常突然大叫、幻聽、幻覺、自言自語，有去基隆長庚醫院看精神科四次並服藥，前晚九點多兒子突然大叫一聲，就直接跑出屋外不見人影。

黃明昭：從優撫卹殉職警

事發後，警政署長黃明昭連夜趕往醫院探視傷者與家屬，再轉往分駐所瞭解狀況，指示從優撫卹殉職警員，痛斥簡男無故駕車撞死警員的行為非常惡劣，也通令各警察機關強化駐地安全防護及值勤時提高警覺。

基隆市警三分局八堵分駐所警員蘇昱鴻（右）前晚在值班台值班，慘遭闖入的貨車撞死殉職，蘇員的師傅黃政睿（左）與同仁一致認為，蘇員年工作認真,深獲肯定。（記者林嘉東翻攝）

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