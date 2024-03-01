為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

前辦公室主任林廷霖在服務處性侵女志工／台北市副市長林奕華確定共賠123萬

資料照

資料照

2024/03/01 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕國民黨籍台北市副市長林奕華擔任立委時的前辦公室主任林廷霖，在林的服務處雜物間性侵女志工，林男被依強制性交罪判三年十月定讞，女志工另提出「刑事附帶民事」賠償，高等法院認為，林雖在性侵前辭職獲准，但仍擔任義工及競選團隊成員，替林奕華助選，認定林奕華為實質僱用人，昨判她和林男須連帶賠償一百廿三萬多元確定。

事發地在林的服務處

林廷霖二○一八年十一月至二○一九年四月十九日擔任立委林奕華辦公室主任，林與女志工結識後，二○一九年四月廿八日晚間，以「討論選情」等理由，邀被害女志工、里長、議員助理等人，到林奕華服務處聚餐。凌晨時散會，林將她留下，卻將她拖進服務處雜物間強吻、性侵得逞。

事後，女志工痛批林男疑設局性侵，林男向她下跪道歉，但女志工仍不原諒林，驗傷後提告。

林男警訊時坦承喜歡女志工，兩人是合意性交。不過，台北地檢署依女志工驗傷證實全身多處有明顯瘀傷、擦傷，並非合意性交會產生的傷痕，將林依強制性交罪起訴，最高法院判他三年十月定讞。

民事部份，女志工請求林男賠償薪資損失、醫藥費及精神慰撫金共六百萬元，時任林男「老闆」的林奕華因為是僱用人，須連帶賠償。

林奕華表示，林男事發前已請辭獲准，她沒有連帶賠償責任；林男仍主張是合意性交，且女志工求償金額過高。

法官：雇主須連帶負責

北院認為，林男請辭後還穿著印有「林奕華」名字的背心陪她出席公祭場合，仍擔任林奕華競選團隊成員，還持有服務處鑰匙可自由進出，當天聚會並非與他執行選舉職務無關，認定林奕華仍是林男的僱用人，有連帶賠償責任，判兩人應連帶賠償兩百萬八千多元。

上訴後，高院仍認定林奕華是林男的僱用人，須負連帶賠償責任，僅酌減女志工無法工作的損失，改判林奕華兩人應連帶賠償一百廿三萬四千多元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播