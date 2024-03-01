前辦公室主任林廷霖在服務處性侵女志工／台北市副市長林奕華確定共賠123萬

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2024/03/01 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕國民黨籍台北市副市長林奕華擔任立委時的前辦公室主任林廷霖，在林的服務處雜物間性侵女志工，林男被依強制性交罪判三年十月定讞，女志工另提出「刑事附帶民事」賠償，高等法院認為，林雖在性侵前辭職獲准，但仍擔任義工及競選團隊成員，替林奕華助選，認定林奕華為實質僱用人，昨判她和林男須連帶賠償一百廿三萬多元確定。

事發地在林的服務處

林廷霖二○一八年十一月至二○一九年四月十九日擔任立委林奕華辦公室主任，林與女志工結識後，二○一九年四月廿八日晚間，以「討論選情」等理由，邀被害女志工、里長、議員助理等人，到林奕華服務處聚餐。凌晨時散會，林將她留下，卻將她拖進服務處雜物間強吻、性侵得逞。

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事後，女志工痛批林男疑設局性侵，林男向她下跪道歉，但女志工仍不原諒林，驗傷後提告。

林男警訊時坦承喜歡女志工，兩人是合意性交。不過，台北地檢署依女志工驗傷證實全身多處有明顯瘀傷、擦傷，並非合意性交會產生的傷痕，將林依強制性交罪起訴，最高法院判他三年十月定讞。

民事部份，女志工請求林男賠償薪資損失、醫藥費及精神慰撫金共六百萬元，時任林男「老闆」的林奕華因為是僱用人，須連帶賠償。

林奕華表示，林男事發前已請辭獲准，她沒有連帶賠償責任；林男仍主張是合意性交，且女志工求償金額過高。

法官：雇主須連帶負責

北院認為，林男請辭後還穿著印有「林奕華」名字的背心陪她出席公祭場合，仍擔任林奕華競選團隊成員，還持有服務處鑰匙可自由進出，當天聚會並非與他執行選舉職務無關，認定林奕華仍是林男的僱用人，有連帶賠償責任，判兩人應連帶賠償兩百萬八千多元。

上訴後，高院仍認定林奕華是林男的僱用人，須負連帶賠償責任，僅酌減女志工無法工作的損失，改判林奕華兩人應連帶賠償一百廿三萬四千多元。

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