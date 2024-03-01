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4貼自摔 害死4歲次子／玩命醉父判3年半

南投地院首件國民法官參審案，是爸爸酒駕載孩子自摔，幼子死亡案，29日下午判決，判刑3年6個月。（記者陳鳳麗攝）

南投地院首件國民法官參審案，是爸爸酒駕載孩子自摔，幼子死亡案，29日下午判決，判刑3年6個月。（記者陳鳳麗攝）

2024/03/01 05:30

站機車腳踏板頭重創

〔記者陳鳳麗／南投報導〕根本是玩命！南投縣伍姓男子酒後騎機車載三名年幼子女，失控自摔，三子女都受傷，其中站在機車腳踏板的四歲次子傷重死亡。該案成為南投地院首件國民法官參審案，國民法官法庭考量伍男還有三名子女需照顧，昨日以酒後不能安全駕駛因而致人於死罪名，判處伍男有期徒刑三年六月。三十歲的伍男育有四名年幼子女，妻子平常在台中工作，由他負責照顧小孩，去年三月十二日傍晚他喝了半杯高梁酒後，騎機車載三名子女到夜市吃晚餐，因碰到朋友又喝了一瓶啤酒，晚間載三子女返家途中，喝茫失控連車帶人摔入水溝，三子女都受傷，其中站在腳踏板的四歲次子，頭部重創，送醫急救不治。

另兩名子女也都受傷

伍男酒駕造成自己的孩子喪命，南投地檢署將其依刑法第一八五條之三第三項，十年內再犯酒後不能安全駕駛，因而致人於死罪嫌起訴。該案移審後，因適用國民法官參與審判的「故意犯罪因而發生死亡結果」犯罪類型，成為南投地院首件國民法官參與審判案。

檢察官建議至少判六年

六位國民法官與三位法官共同組合議庭審理，二月二十七日進行量刑調查並辯論，南投地檢署兩位蒞庭檢察官考量伍男酒駕再犯，雖犯後坦認犯行，但他與死者為父子，沒有考量年幼孩子的安全，造成幼小生命死亡，建議刑期應上調至六至八年間較合適。

考量子女 國民法官減其刑

該案昨日宣判，南投地院庭長陳宏瑋表示，伍男觸犯的罪刑，最低刑度雖為五年，但國民法官法庭考量伍男是另三名子女的主要照顧者，依子女最佳利益等考量，依刑法第五十九條規定，酌予減輕其刑，將他判刑三年六個月。

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