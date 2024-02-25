電單車又起火 南京住宅大樓賠上15命

南京這棟大樓5年前也曾因電動車發生過火災。（法新社）

2024/02/25 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國江蘇省南京市一棟住宅大樓廿三日凌晨發生火警，市府廿四日證實，大火造成十五人死亡、四十四人受傷。官方初步分析，大火是在一樓電動自行車停放處起火，這再度讓已經備受爭議的住宅大樓電動車存放安全問題受到關切。

一樓架空層起火 直竄34層樓

根據南京市府說法，廿三日凌晨四時半許在南京雨花台區、高三十四層的「明尚西苑」六號樓發生火災，火勢在於上午六時許被撲滅，四十四名傷者中有一人命危。

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網路流傳事發時影片，濃煙烈焰延燒，廿一到卅四層都有被火燒黑的痕跡。

孕婦靠濕被 與夫跑30樓逃出

該建築每層八戶，共住有二五六戶、七六二人，市府表示已安排五一六名受影響的民眾到五家賓館暫住。

中國澎湃新聞報導，起火時大多數居民都在熟睡，卅樓一名懷孕八個月的住戶說，聽到樓下有人大喊失火，夫妻倆從卅樓往下逃到一樓時，身上都沾滿黑色煙灰；多名逃生居民說，火勢是從一樓架空層開始燃燒。網傳影片也可見，失火時一樓停放許多電動自行車，火勢凶猛。

南京市市長陳之常昨凌晨召開記者會鞠躬道歉；消防隊支隊初步分析為地面架空的電動自行車停放處起火，還在調查中。居民指出，二〇一九年二號樓也曾因電動車發生過火災。

該社區居民說，二〇一九年起政府禁止在高層民用建築的公共大廳、走廊等處存放電動自行車和充電，社區架空層就成了電動車停車場，拉滿複雜的充電線路。

中國江蘇省南京市一棟34樓高住宅大樓前天凌晨發生火警，網傳影片可見，失火時一樓停放許多電單車（右圖）。（取自微博）

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