應徵人力派遣 竟得出幫派任務

宜蘭縣蘇花公路邊坡一具無名男屍，經檢警抽絲剝繭，追到身分。（記者蔡昀容翻攝）

2024/02/24 05:30

信堂以宮廟神壇當據點

〔記者邱俊福／台北報導〕宜蘭蘇花公路山區發生棄屍案，警方專案小組調閱監視器，從花蓮一路查到桃園，鎖定以竹聯幫信堂組長林碩葳為首的犯罪組織，發現該組織承租桃園一處透天厝為據點，在一樓設置宮廟神壇，平時從事人力派遣、練習陣頭及參與陣頭活動，但當幫派需要人力「出任務」時，人力派遣公司搖身一變就成了該幫的「人力部隊」。

南桃園為大本營 還販毒

據了解，竹聯幫信堂在台北、桃園、台南都有混跡，目前以南桃園為大本營，吸收少年和無業的年輕人加入組織，經濟來源還包括販運毒品等。

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檢警追查，本案被害人簡男應徵工作成為人力派遣公司的臨時工後，住在林男承租的透天厝，除節省住宿費，也可隨時接派遣工作；正因他吃住都在以林男為首的據點，幫派核心分子希望要完全聽命行事，但簡男已二十八歲，不是少年，因此常頂嘴，以致成為「目標」，動輒以他犯錯為由，使用棍棒私刑教訓，動手者為了避免出人命，會集中毆打四肢，沒想到上月十八日凌虐得太超過，竟把活生生的簡男虐死。

棄屍後轉移陣地 仍被逮

案發後林男等人完成棄屍，為防警方追上門，還轉移據點到另一處透天厝，同樣在一樓設置神壇，繼續從事人力派遣生意與練習陣頭，裝做沒事；但這些小動作躲不過警方的法眼，仍將一干人緝獲。

近年信堂犯行不少，信堂承信會陳姓副會長，去年初涉及桃園市平鎮區黑幫成員衝進校園打人事件，檢警進而揪出朱姓會長涉招募少年入幫；去年一月信堂李姓成員販毒，警方也循線追到桃園將他逮捕，起獲高達一千四百公斤的Ｋ毒。

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