竹聯信堂霸凌老實男 扣工資逼吃屎活活打死

宜蘭縣民眾1月26日在蘇花公路邊坡發現男性遺體，經查，死者是遭竹聯幫信堂幫眾虐死。（記者蔡昀容翻攝）

2024/02/24 05:30

吸收少年男女從事陣頭

〔記者蔡昀容、謝武雄／綜合報導〕上月間蘇花公路山區發生一件棄屍案，警方追查發現全案竟是以竹聯幫信堂組長林碩葳為首的黑幫陣頭組合，除以經營人力派遣公司名義，吸收未成年及年輕人從事陣頭，林男與旗下多人並認為廿八歲簡姓男子好欺負，常常毆打他取樂，不僅持棍棒私刑處罰痛毆，還逼吃動物排泄物等，未料將他凌虐致死，犯後棄屍。

毆打取樂 三男二女全收押

檢警前天前往桃園市八德區陸光街一處宮廟帶回十六人，查出林男等三男二女共五人涉嫌虐死簡男及棄屍，宜蘭地檢署依傷害致死、加重私行拘禁致死、遺棄屍體等罪將五人聲押禁見，昨獲法院裁准。

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打昏後丟房間 再看已斷氣

警方追查，住在花蓮的簡男透過網路應徵人力派遣員工，林男去年十二月將簡男帶回八德從事搬運等臨時派遣工，安排他住在外觀為普通民宅的宮廟內。

林男見簡男老實好欺負，假借各種理由少給工資及搶走其手機，還以凌虐他為樂，上月十八日簡男被多人使用球棒等物處罰痛毆，打到昏迷後躺在房間無人理會，等到被人發現時已斷氣。

擬定棄屍計畫 勘查後棄屍

鬧出人命後，林男夥同楊姓、陳姓男子等人擬定棄屍計畫，十九日駕車到宜蘭南澳勘查地形，之後開回八德換另外一輛車載屍前往南澳丟棄。到案者辯稱，原想將遺體送回簡男的故鄉花蓮，連夜載著遺體駛出新澳隧道後，覺得「地點合適」，就把遺體丟下邊坡後返回。

上月二十六日一名撿拾垃圾民眾在邊坡發現一具男屍報案，死者身上無證件，且身體有遭撞擊情況，檢警認定案情不單純，追出死者身分後，由刑事警察局聯合桃、宜警方偵破全案。

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