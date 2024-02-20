佯裝大學生 變性泰女來台賣淫賺回手術費

警方透過網路廣告查緝賣淫。（記者徐聖倫翻攝）

2024/02/20 05:30

〔記者徐聖倫／新北報導〕林姓男子日前透過網路看見一則標榜「女大生」的賣淫廣告，色心大起的他於是依約至出租套房，不料完事後警方突然現身進行查緝。林男心想完了要被法辦，但這還不是對他最大的打擊，警方查驗該女子身分，除了確認她來自泰國，也根本不是大學生，且性別欄還是「男」，林男錯愕地直呼「這也行！」

據了解，林男十七日看到網路賣淫廣告，標榜「現役女大生」、「小隻馬」，害他一陣心癢，照著廣告上聯絡方式聯繫，並依約前往新北市淡水區淡江大學附近的出租套房赴約。林男入內見到賣淫女，看她長相秀氣，完全就是他的菜，於是「開心地完事」。

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出乎林男意料的是，淡水警分局早已透過網路巡查並循線埋伏在外等候多時，隔牆聆聽林男辦事聲響一畢，眾人圍在門口，林男一出門就被大批警力逮捕，房內的泰籍賣淫女也被警方控制。

警方現場查驗，發現泰籍女已卅一歲，持觀光簽證來台十四天，除了女大生身分是假的，她的性別欄還是「男性」，林男大傻眼，錯愕之餘也充滿後悔。

泰女向警方表示自己動過變性手術，而變性花費巨大，來台是為了賣淫賺錢補貼。警詢後，依違反社會秩序維護法將林男依法裁處，另泰籍賣淫女則依妨害風化罪嫌送辦，並轉送至移民署新北市專勤隊收容，警方也將持續追蹤背後的賣淫集團。

警方透過網路廣告循線查緝。（記者徐聖倫翻攝）

警方逮回泰籍賣淫女後，發現原來他本是男兒身，但做過手術後外表看不出來。（記者徐聖倫翻攝）

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