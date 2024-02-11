桃、竹一日三起火警 奪6命

桃園大園透天厝大年初一失火，屋內一人燒成焦屍、兩人送醫 不治。（記者李容萍翻攝）

2024/02/11 05:30

〔記者李容萍、洪美秀／綜合報導〕大年初一桃園及新竹傳出三起火警，共奪走六條人命！

2樓起火 3樓3移工喪命

桃園市大園區中山北路一棟三樓透天厝，昨日下午四點許發生火警，二樓現場冒出火舌、夾帶陣陣黑煙，火勢於廿分鐘撲滅，消防人員入內清查，在三樓後方房間先發現一女一男移工已無呼吸心跳，再於三樓樓梯旁發現一女移工燒成焦屍，送醫二人均告不治。火警疑因租住二樓的邱姓新住民太太準備晚餐時不慎釀災，目前邱女已被帶回警所偵訊釐清起火原因。

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住在附近的女房東表示，二樓租給這對林姓丈夫（台灣籍）與邱姓印尼籍新住民夫婦，去年他們就曾因暖氣造成火警，沒想到竟再度發生火警。

女房東也說明，三樓出租給附近的印尼小吃店，由小吃店將房子出租給外籍移工，連裡面住幾個人都不清楚，不過小吃店每月皆按時繳納四千元房租，因此她也沒多過問，沒想到會發生火警死亡事件，讓她不知如何是好。

新豐原民夫妻嗆傷不治

新竹縣新豐鄉青埔村六鄰（彰化農場）屋頂鐵皮加蓋的三合院，一對年約六十到七十歲阿美族官姓夫妻，疑因在睡夢中被濃煙嗆傷窒息，送醫均不治；新豐鄉長徐煒傑據附近鄰居轉述，官姓夫妻在除夕夜與家人與孫子圍爐聚餐，但疑似家人或附近有人晚上玩鞭炮，疑因鞭炮餘火未熄引發火勢，造成官姓夫妻逃生不及，雙雙葬身火場，但詳細起火原因仍待火調科調查。

關西一男重物壓身逃生不及

另，關西鎮清晨近六點也傳出三層樓的民宅火警，謝姓夫妻在屋外拜拜，屋內卻發生火警，造成卅六歲的兒子被重物壓住逃生不及而葬身火海。

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