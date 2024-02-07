空勤吊掛出事 3被告逆轉判無罪

海巡士官長柯博承，執行緊急醫療海上後送任務時，因海象不佳，吊掛過程撞擊海面死亡。 （資料照）

2024/02/07 05:30

直升機救援致士官長殉職 判國賠1319萬、刑事起訴

〔記者林嘉東、陸運鋒／綜合報導〕內政部空中勤務總隊編號NA-106海豚直升機，六年前執行海上吊掛一名昏迷船長，海巡署士官長柯博承不幸殉職。一同參與救援的直升機正駕駛呂文斌、副駕駛黃順河與機工長陳建宏三人，被檢方依過失致死罪起訴；基隆地院審理後認為，空勤總隊未禁止夜間執行吊掛作業，呂等三人彈性應變救援，未違反任何注意義務，判三人無罪

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駕駛等3人 未違反注意義務

本案另有國賠部分，柯男遺孀認為空勤總隊在吊掛救援過程有疏失，主張國家賠償；台北地院前年二月，判空勤總隊須賠償一千三百一十九萬餘元，空勤總隊已上訴。

三人獲判無罪，空勤總隊對此表示，此救援事件造成柯員不幸殉職，總隊深感遺憾，尊重基隆地院判決結果。本案發生在二○一八年十二月五日，空勤總隊接獲一艘蒙古籍貨輪印尼籍船長昏迷，派遣海豚直升機搭載海巡署柯博承與另名陳姓搜救員執行救援，柯不幸殉職。

檢方認定，駕駛直升機的正駕駛呂文斌、副駕駛黃順河與機工長陳建宏，明知救援時已無光源，不適合夜間海上作業，仍執意吊掛勾接在貨輪甲板上的柯， 未料直升機未飛至貨輪正上方勾接柯，即貿然爬升加速，吊掛鋼繩發生擺盪，卡滯於右起落架無法回收鋼繩，致柯入海遭強烈外力撞擊殉職，呂、黃、陳三人涉過失致死罪。

基隆地院認為，空勤總隊未禁止夜間執行吊掛作業，如何進行救援由呂等三人彈性應變，呂等人在救援過程中，未違反任何注意義務，判三人無罪。法官在判決書中指出，本案悲劇的發生，凸顯空勤總隊救援設備、規範流程、派遣模式的整體制度性缺失，盼政府顧及救難專業人才生命，從寬編列救難設備與人員訓練等預算，在救援時能守護搜救隊員安全，不要重蹈覆轍。

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