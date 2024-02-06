虐童7年 美語補習班女負責人判關2年4月

虐童美語補習班女負責人，判關2年4月。圖為示意圖。（資料照）

2024/02/06 05:30

〔記者溫于德／台北報導〕知名美語教學體系補習班負責人林漢凌、老師劉蕓德與金智儀等三女，被控虐童長達七年。一審依妨害幼童發育罪判林女三年十月；劉、金均依成年人故意對兒童犯傷害罪被判得易科罰金之刑六月，金女另因認罪和解獲原諒，緩刑四年；全案僅林女上訴，二審主要考量男童部份傷勢無法證明由林女造成，撤銷改判二年四月，最高法院駁回上訴定讞。

二○○六年，兩歲半的男童赴補習班上學後，被凌虐七年，招數包括壓頭塞進裝滿冷水的水桶、跨椅懸空的「桂河大橋」、「人體風火輪（抓住雙腳、頭下腳上旋轉）」等；男童又因母親在醫院上班，被林女指「手上有病毒，尿尿有細菌」，除逼他全天戴口罩坐教室外，禁止喝水、吃飯、上廁所，甚至逼吃有黴菌絲的發霉點心、辣椒水噴臉、穿女裝供嘲弄。

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一審採信男童說法，批林女身為經營者，本應對兒童教養、照顧有較高專業能力與耐心，竟施虐男童，直到男童國小三年級上學結束不再赴補習班就讀才告終，犯後還否認犯行，依法對林女判刑三年十月；同樣被認定虐童的兩名老師，分別判刑六月、均得易科罰金十八萬元，其中，金女因認罪和解獲得諒解，緩刑四年，以啟自新。

二審高等法院考量男童部分傷勢無法證明是由林女造成，另林女願意賠償廿萬元，然這個金額並未與被害人達成一致，決定對林女撤銷改判刑二年四月。最高法院駁回上訴確定。

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