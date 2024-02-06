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8旬老翁孤苦無依 想賺獎金／偷發票箱一張都沒中 還觸法

「中華民國善願愛心協會」雪中送炭，包紅包給黃姓老翁。（記者王冠仁翻攝）

「中華民國善願愛心協會」雪中送炭，包紅包給黃姓老翁。（記者王冠仁翻攝）

2024/02/06 05:30

警送暖 媒介社福團體關懷

〔記者王冠仁／台北報導〕八旬黃姓老翁平時獨居，他無妻、無子、無業，孤苦無依，為了生活動起歪腦筋，偷走店家放置的發票箱，事後卻連一張發票都沒中獎。警方循線逮到他，發現他生活頗為困苦，替他媒介社福團體，「中華民國善願愛心協會」雪中送炭，在農曆春節前包紅包給他，希望讓他過個好年。

警方調查，八十歲黃姓老翁平時獨居在台北市八德路一處民宅，他沒家人，生活困頓。他疑似被錢逼急，又礙於年老體弱，去年十一月初，跑到台北市南昌路一處商家，趁店家不注意時偷走放置在店外的發票箱，想透過發票對獎來賺獎金。

店家事後報警，警方調閱監視器畫面，發現發票箱遭人偷走，但對方得手後以徒步方式離開，大大增加追查難度；警方擴大追查竊賊來去動線，最終鎖定竊賊居住在八德路附近，派員埋伏，上月底循線逮到黃。黃落網時感到相當懊悔，他告訴警方，他大費周章偷來裡頭有三百多張發票的發票箱，卻連一張發票都沒中獎。

警方說，黃先前也涉及另外一起竊取發票箱案件而遭通緝，警方雖然同情他，但仍將他依竊盜罪嫌送辦。

不過，處理此案的南昌路派出所員警吳鈞凱、黃煒哲，有感黃的處境值得同情，雖然依規定法辦，但也尋求社會團體救助。「中華民國善願愛心協會」因此得知此事，在上月底包紅包給黃，讓黃倍感溫馨。

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