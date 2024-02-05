為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

近月第3起 派出所長舉槍自戕亡

台中市第三分局勤工派出所所長裘景智工作認真，圖為先前向長輩宣導反詐騙的畫面。（資料照）

台中市第三分局勤工派出所所長裘景智工作認真，圖為先前向長輩宣導反詐騙的畫面。（資料照）

2024/02/05 05:30

〔記者許國楨、姚岳宏／綜合報導〕台中市第三分局勤工派出所所長裘景智，前晚十時許被同仁發現在寢室自戕頭部中彈，送醫搶救仍傷重身亡，檢方四日相驗，確定是朝頭部開一槍「右腦入左腦出」。台中市警局指出，裘員在LINE提到「最近發生的事情，讓我身心俱疲」。

近一個月連續發生三起員警舉槍自戕不幸案件，警政署長黃明昭深感遺憾與不捨，除全力協助妥適處理後事，也要求各級主官管，務必重視並勤走基層關懷所屬身心、工作及家庭狀況，如發覺異常徵候，應了解原因並即時介入協助處理或採取防範措施。

上月取締酒駕

資深警被告傷害

五十三歲裘員之前擔任過三任派出所副所長，目前是第二任所長職務，平時表現十分優異，特別是酒駕、毒品及通緝或是抓車手等項目屢建奇功，三分局長謝有筆表示，經調閱監視器確認，裘所長原預計擔服三日晚間十點至四日凌晨二時酒駕取締勤務，出勤前九點四十八分至槍械室領槍彈後返回所長備勤室，疑似舉槍自戕，同仁發現後立即撥打一一九，晚間十時三十五分送往中山附醫，於十一時四十五分宣告急救無效。

檢方昨上午完成相驗，確定是頭部槍傷，家屬沒有意見，但不願受訪，警界有一說是裘員責任心強求好心切，疑因此給自己太大壓力，市警局指出，該案已確認是裘員以自己領用配槍舉槍自戕，沒有留下遺書，經檢視手機，有用LINE提到「最近發生的事情，讓我身心俱疲」。

據調查，裘員在今年一月九日與同仁執行取締酒駕過程中，被民眾提告傷害罪，經初步和解不成，三分局則強調，裘所長因公涉訟，相關案件尚在偵審中，未判決確定前應以無罪推定；另關於心理狀況部分，因其個性內斂，行為無明顯異常，無具體跡象足認有不適宜執行一般勤務情事，發生憾事令人不捨與惋惜，將全力配合家屬辦理後事及撫卹事宜。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925（依舊愛我）

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

社會今日熱門

2024春節專區

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播