近月第3起 派出所長舉槍自戕亡

台中市第三分局勤工派出所所長裘景智工作認真，圖為先前向長輩宣導反詐騙的畫面。（資料照）

2024/02/05 05:30

〔記者許國楨、姚岳宏／綜合報導〕台中市第三分局勤工派出所所長裘景智，前晚十時許被同仁發現在寢室自戕頭部中彈，送醫搶救仍傷重身亡，檢方四日相驗，確定是朝頭部開一槍「右腦入左腦出」。台中市警局指出，裘員在LINE提到「最近發生的事情，讓我身心俱疲」。

近一個月連續發生三起員警舉槍自戕不幸案件，警政署長黃明昭深感遺憾與不捨，除全力協助妥適處理後事，也要求各級主官管，務必重視並勤走基層關懷所屬身心、工作及家庭狀況，如發覺異常徵候，應了解原因並即時介入協助處理或採取防範措施。

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上月取締酒駕

資深警被告傷害

五十三歲裘員之前擔任過三任派出所副所長，目前是第二任所長職務，平時表現十分優異，特別是酒駕、毒品及通緝或是抓車手等項目屢建奇功，三分局長謝有筆表示，經調閱監視器確認，裘所長原預計擔服三日晚間十點至四日凌晨二時酒駕取締勤務，出勤前九點四十八分至槍械室領槍彈後返回所長備勤室，疑似舉槍自戕，同仁發現後立即撥打一一九，晚間十時三十五分送往中山附醫，於十一時四十五分宣告急救無效。

檢方昨上午完成相驗，確定是頭部槍傷，家屬沒有意見，但不願受訪，警界有一說是裘員責任心強求好心切，疑因此給自己太大壓力，市警局指出，該案已確認是裘員以自己領用配槍舉槍自戕，沒有留下遺書，經檢視手機，有用LINE提到「最近發生的事情，讓我身心俱疲」。

據調查，裘員在今年一月九日與同仁執行取締酒駕過程中，被民眾提告傷害罪，經初步和解不成，三分局則強調，裘所長因公涉訟，相關案件尚在偵審中，未判決確定前應以無罪推定；另關於心理狀況部分，因其個性內斂，行為無明顯異常，無具體跡象足認有不適宜執行一般勤務情事，發生憾事令人不捨與惋惜，將全力配合家屬辦理後事及撫卹事宜。

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