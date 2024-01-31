警員竟扮詐團軍師 收押、免職

高雄林園派出所警員陳彥瑋（中）疑涉詐騙集團案件，在集團中擔任「軍師」要角，昨天收押禁見、兩大過免職。（記者黃淑莉攝）

2024/01/31 05:30

〔記者黃淑莉、洪臣宏／綜合報導〕雲林地檢署去年偵辦詐騙集團車手案溯源調查，發現高雄市警局林園派出所廿九歲警員陳彥瑋疑涉案，在該集團中擔任「軍師」要角，除洩密外，還提供規避查緝的教戰守則，陳員再分取詐騙贓款的二至四％，集團每月詐騙金額達五千萬元，半年來不法所得估計已超過數億元，昨晚已由雲林地方法院裁定收押禁見。

洩密歹徒 還教如何躲避查緝

林園分局分局長李宏倫表示，從重一次記陳員兩大過免職處分，其直屬主管改調非主管職務，並從嚴追究相關人員考核監督不周責任。

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雲林檢警去年逮捕買賣虛擬貨幣的詐騙集團車手，從車手連絡群組追蹤發現集團要員廿七歲陳男的哥哥，是高雄林園派出所警員陳彥瑋，雲林地檢署檢察官段可芳廿九日率隊到林園派出所及其住處等五處搜索，帶回八人偵訊。

據指出，該集團以買賣虛擬貨幣為餌詐騙被害人，從去年開始犯案，被害人遍及全國，每月詐騙約五千萬元，陳員再分取二至四％，集團半年不法所得逾數億元；陳彥瑋在該集團中擔任軍師，提供如何逃避警方查緝的教戰守則，還有洩密、包庇及提供個資給該集團。

陳嫌近年勤務不正常 列管對象

據了解，陳彥瑋八年前警校畢業分發至林園派出所，曾被查獲擅查他人個資，因情節輕微獲緩起訴，近年來工作散漫，勤務不正常，是列管對象。

雲林檢方認為陳彥瑋等人涉犯貪污治罪條例、組織犯罪條例、洩密、加重詐欺等罪嫌，陳員涉案程度持續追查中。

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