法官兩度減刑，父親楷模勒斃身障兒判4年定讞。圖為示意圖。（資料照）

2024/01/30 05:30

〔記者溫于德／台北報導〕三年前高雄一名黃姓男子，不滿身心障礙的兒子不聽勸阻，持續將洗衣球丟進洗衣機，氣憤之下再加長期照顧壓力，竟用電線勒斃兒子；最高法院維持歷審見解，考量這名曾經當選父親楷模的黃男行凶後自首，且其犯行足以引起同情，經兩度減刑，依殺人罪判刑四年定讞。

黃男行凶後自首

黃男兒子患有自閉、智能不足及情緒障礙等症狀，長期由父母親負責照護及教養。二○二一年八月廿四日晚間九時許，兒子不斷將洗衣球丟進洗衣機，被母親制止，接著黃父將兒子帶回房間安撫入睡未果，父子再起衝突，黃父因不堪長期照顧壓力，強行將兒子壓制在地，拿手機充電線勒斃；父親行凶後向警員坦承「我殺人了！」檢方依殺人罪嫌起訴黃父。

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一審橋頭地院、二審高雄高分院審理時，黃父否認故意殺人，辯稱當時因眼角餘光發現兒子作勢過來打他，他起身把兒子壓制在地，順手再持充電線勒住兒子頸部，原本只想壓制，後因失去理智，持充電線勒住兒子頸部。

一、二審認為，黃父若單純想壓制兒子，大可綑綁兒子其他身體部位，卻將兒子壓制在地，且未呼喊其他家人前來協助，後更持充電線勒住兒子的頸部致死，確實想殺害兒子。

悉心撫養兒子成人

不過考量黃父自首，面對自幼有身心障礙的兒子，悉心撫養成人，還帶他去就醫，父子更一同參加各類社福團體課程，使兒子學習各類技藝及人際相處，黃父也可習得如何照護兒子及改善親子關係，並曾當選父親楷模，可見黃父案發前不曾輕言放棄兒子，一、二審故予兩度減刑機會，依殺人罪判刑四年；最高法院駁回上訴確定。

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