休旅車撞擊 工程緩撞車衝出國道墜橋 1死1傷

工程緩撞車從國道三號摔落橋下，消防人員趕往救援。（民眾提供）

2024/01/30 05:30

〔記者歐素美／台中報導〕國道三號高速公路南下一八二．七公里龍井路段，昨天發生休旅車撞擊行駛中的工程緩撞車，致工程緩撞車偏移掉落九公尺深的高速公路橋下，李姓駕駛輕傷，但副駕駛座的陳男送醫不治。國道警察初步調查發現，疑工程緩撞車從外線車道切換至中線車道時，行駛在內側車道的休旅車陳姓駕駛一時驚慌，不慎擦撞工程緩撞車，致工程緩撞車偏移撞擊外側護欄後翻覆至下方邊坡。

昨天上午十一點廿七分，台中市消防局接獲通報，龍井區國三橋下的向上路往沙鹿方向有車禍，消防人員到場後發現，是高工局工程緩撞車從九公尺高的國道翻落到平面道路，其中，李姓駕駛頭暈及頭部流血，但意識清楚；副駕駛座的陳姓男子（五十七歲），現場即無呼吸心跳，送醫後仍不治。

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據了解，肇事原因疑似工程緩撞車原本行駛於外線車道，切到中線車道後，行駛於內側車道的休旅車駕駛陳男（四十九歲）見狀一時驚慌，方向盤向左切，差一點撞到中央護欄，又用力往右切，結果不慎撞擊行駛中的工程緩撞車，致工程緩撞車向右偏移再撞擊外側護欄後翻覆下高架道路邊坡而釀禍，不過，詳細肇事原因仍有待進一步鑑定釐清。

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