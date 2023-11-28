雲林科技執法路口 元旦再增一處

雲林縣第12處多功能科技執法路口在虎尾林森路一段與公安路口，已完成測試及驗收，明年元旦開始取締。（記者黃淑莉攝）

2023/11/28 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣轄內現有十一處多功能科技執法路口，第十二處在虎尾鎮林森路一段與公安路口，設備已完成驗收、測試，明年元旦開始執法，取締項目為闖紅燈、未禮讓行人。雲林縣警察局指出，科技執法主要建置在重大或易肇事路口，目前十一處今年一至十月共開出二萬四千多件罰單，另經向交通部爭取補助明年將再增六處。

虎尾鎮林森路一段與公安路口

林森路一段與公安路口位處虎尾鎮鬧區，周邊有雲林故事館、雲林布袋戲館及雲林記憶cool等景點及虎尾傳統市場、郵局，行人進出頻繁，加上為易肇事路段，縣警局向交通部爭取三百萬元，建置多功能科技執法設備。

請繼續往下閱讀...

交通隊長詹百平表示，目前全縣執法中的多功能科技執法路口有十一處，除斗六市大學路、中山路口取締項目有超速、闖紅燈、違規迴轉、未依標誌標線行駛及未保持路口淨空等五項交通違規，其他十處取締項目都為超速、闖紅燈、未禮讓行人等三項。

交通隊統計，十一處多功能科技執法路口今年共開出二萬四千多張罰單，違規項目前三名為超速一萬四百多件、闖紅燈七千三百多件、未依規定車道行駛三千六百多件，取締最多路口在台一線斗南延平路與大業路口有七千多件。

詹百平說，第十二處虎尾林森路一段與公安路口將在明年元旦上路，取締闖紅燈及未禮讓行人，提醒用路人遵守交通規則，另明年還將新建置六處，地點將以重要或易肇事路口優先。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法