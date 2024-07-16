還原北市狼師幼兒園借殼上市一案 許淑華再爆：可能有2歲童受害

台北市議員許淑華。（資料照）

2024/07/16 14:58

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市信義區某私立幼兒園園長之子兒子涉嫌性侵、猥褻超過20名女童，甚至檢警在電腦查扣600多部性影像，台北市議員許淑華日前爆料，狼師當時所在幼兒園去年遭廢止立案許可，但狼師的母親疑似用員工的名字於今年5月再新成立托嬰中心，許淑華今也還原「借殼再營業」一事，更爆料當時狼師還會去B托嬰中心支援，因此受害孩童可能還有2歲。

許淑華今天上鏡新聞網路節目「有話鏡來講」，她指出，陸續收到離職員工爆料，包含狼師母親疑借殼再營業，於是她要求市府調查園長是否有借殼營業的狀況，原本事發幼兒園是一名王小姐，但在中國疑似經商失敗、有債務問題，於2020年幼兒園頂讓給狼師母親，於是狼師母親變負責人，另外她當時還有一間托嬰中心（簡稱B托嬰中心），收托0-2歲，至於幼兒園則是3-5歲，等於一條龍在做。

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許淑華表示，狼師除在幼兒園外，還會跑去B托嬰中心支援，所以受害孩童可能還有2歲，完全都不懂的狀況，市府於2023年10月廢止幼兒園，B托嬰中心則轉賣，由另個團隊、林女士接手，不過後續王小姐今年5月再成立C托嬰中心，並於今年6月開始收托，有離職員工爆料，疑似背後還是狼師母親再經營。

許淑華批評，她於第一時間舉報後，結果市長蔣萬安、教育局僅說要再加裝監視器，但加裝監視器有什麼用？如今罵翻後才改口說不容許借殼上市為所欲為，她當時也立刻要求刑事單位介入調查，新的托嬰中心如果沒事當然很好，但若有事情恐怕市府也無法交代，雖然說6/19有去看，但查無不法，但她認為應要查金流而不是表象，查金流才可以清楚知道背後的關係。

「應盡速調查，讓家長放心！」許淑華強調，針對外界所質疑的疑點，蔣市府都應該查清楚真相，家長才能夠放心，她這段時間抽絲剝繭，就是希望市府不要再讓更多孩子受害，先前因沒有家長向自己陳情，非常難過，現在亡羊補牢。

該名C托嬰中心負責人日前則發聲明澄清，過去曾於2019年短暫當過該幼兒園負責人，但後續於2020年已作負責人變更（變更為狼師母親），且她與幼兒園的事並無關聯，如今於今年5月23日成立的新托嬰機構，與該幼兒園也無任何關聯，包含任何合作或法律關係。

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